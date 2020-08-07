Скачать
Неділя, 09.08.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
"Ювентус" запросить Сімоне Індзагі
"Ювентус" запросить Сімоне Індзагі
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята

Медовий Спас 2020: як краще відсвяткувати цей день

Медовий Спас 2020: як краще відсвяткувати цей день
12:22 Пт, 7 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
В церковному календарі це свято називається «Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього». Переказ свідчить, що колись частиця хреста, на якому був розп'ятий Христос, врятувала жителів Константинополя від страшної епідемії. Святиню занурили у воду в водоймах, після чого епідемія минула. Звідси і походить назва «Спас» - вона пов'язана зі Спасителем Ісусом Христом.

Медовий Спас 2020 - дата свята

Медовий Спас - свято народного календаря, який відзначають щорічно в серпні. Воно має давню історію і традиції святкування, мова про які піде нижче.

Щорічно його відзначають 14 серпня (1-го - за старим стилем). У 2020 році 14 серпня випадає п'ятницю. Оскільки свято не відзначається на офіційному рівні, цьогоріч Медовий Спас святкуватимуть у робочий день.

Що означає свято Медовий Спас

Цього дня православні вшановують пам'ять одразу трьох відомих святинь. Йдеться Животворящого Хреста Господнього, Образа Спасителя, а також Ікону Володимирської Божої Матері. Свято відносять до народних. Іншими словами його називають Першим Спасом. Всього їх три - Медовий, Яблучний та Горіховий.

Також Медовий Спас іменується Спасом на воді - на честь ритуалу її освячення, який проводять цього дня, або Маковеєм.

На Маковія прийнято освячувати в церкві й «маковійську квітку» - букет з м'яти, чебрецю, нагідок, маку. Також у цей день освячують джерела води і колодязі.
З Медового Спаса починається двотижневий Успенський піст, який завершиться 27 серпня перед святом Успіння Богородиці (28 серпня). 

Освячений «маковійський букет» раніше було прийнято зберігати за іконами. Серед квітів у букеті обов’язково мають бути великі достиглі голівки маку. До букету можна класти також чорнобривці, жоржини, айстри, гвоздики, барвінок, а також різні трави: васильки, м'яту, чебрець, любисток та інші.

Дія висушених квітів вважалася цілющою - їх давали хворим домашнім тваринам.

За традицією букет носили до церкви дівчатка, а перед походом до храму належало ситно поснідати - це обіцяло урожайний рік. Освячений мак застосовували для охорони будинку, худоби і двору від нечистої сили. А макову головку клали під подушку дітям, у яких були проблеми зі сном.

В Україні до Медового Спасу господині пекли пиріжки або коржі з маком. У старовину також вірили, що на Маковія жінкам прощаються всі давні гріхи, якщо вони самі себе пробачать і помоляться про прощення. 

На Маковея святили також свіжовикачаний мед у стільниках, щедро пригощаючись ним. Обрядовою їжею в цей день були «шулики» - печені коржі, які ламають на дрібні шматочки в макітру і заливають медовою ситою та розтертим маком. Ця їжа дуже смачна, особливо її люблять діти. Готували також пироги, вареники, пампушки з маком, різноманітні медяники та маківники. 

Чому Спас називають Медовим

Перший Спас назвали на честь солодких ласощів, оскільки в цей день прийнято святити в храмах мед нового збору. Після благословення мед пускають в приготування їжі, зокрема - випічки.

Як відсвяткувати Медовий Спас

14 серпня існує сувора заборона на галасливі вечірки і гучні розмови. Не можна займатися прибиранням або важкою роботою. Також на Маковія забороняється сваритися і з'ясовувати відносини.

В Медовий Спас не можна нікому бажати зла, навіть недругам, так як воно може повернутися до вас сторицею.

Оскільки на цей день припадає початок Успенського посту, існують доволі сурові обмеження в їжі. Дозволяється вживати лише неприготовану рослинну їжу - сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед, а також хліб.

Прикмети на Медовий Спас

  • Якою буде погода на Медовий Спас – такою вона буде й 28 серпня.

  • Після Медового Спасу бджоли перестають носити мед.

  • Пройшов Спас – пішло літо від нас.

  • Якщо дощ на Маковія, пожеж буде мало.

До слова, Другий Спас святкуватимуть 19 серпня і зветься він Яблучний Спас, бо на освячення до церкви несуть яблука, а також інші фрукти та мед. Третій, Горіховий Спас, відзначається 29 серпня. Така назва тому, що за народним календарем цього дня заготовляють горіхи нового врожаю. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Медовий Спас.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
02 Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
03 День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
04 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
20 людей розстріляли на ринку в Буркіна-Фасо
20 людей розстріляли на ринку в Буркіна-Фасо
Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся