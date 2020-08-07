Медовий Спас 2020: як краще відсвяткувати цей день

Медовий Спас 2020 - дата свята
Медовий Спас - свято народного календаря, який відзначають щорічно в серпні. Воно має давню історію і традиції святкування, мова про які піде нижче.
Щорічно його відзначають 14 серпня (1-го - за старим стилем). У 2020 році 14 серпня випадає п'ятницю. Оскільки свято не відзначається на офіційному рівні, цьогоріч Медовий Спас святкуватимуть у робочий день.
Що означає свято Медовий Спас
Цього дня православні вшановують пам'ять одразу трьох відомих святинь. Йдеться Животворящого Хреста Господнього, Образа Спасителя, а також Ікону Володимирської Божої Матері. Свято відносять до народних. Іншими словами його називають Першим Спасом. Всього їх три - Медовий, Яблучний та Горіховий.
Також Медовий Спас іменується Спасом на воді - на честь ритуалу її освячення, який проводять цього дня, або Маковеєм.
На Маковія прийнято освячувати в церкві й «маковійську квітку» - букет з м'яти, чебрецю, нагідок, маку. Також у цей день освячують джерела води і колодязі.
З Медового Спаса починається двотижневий Успенський піст, який завершиться 27 серпня перед святом Успіння Богородиці (28 серпня).
Освячений «маковійський букет» раніше було прийнято зберігати за іконами. Серед квітів у букеті обов’язково мають бути великі достиглі голівки маку. До букету можна класти також чорнобривці, жоржини, айстри, гвоздики, барвінок, а також різні трави: васильки, м'яту, чебрець, любисток та інші.
Дія висушених квітів вважалася цілющою - їх давали хворим домашнім тваринам.
За традицією букет носили до церкви дівчатка, а перед походом до храму належало ситно поснідати - це обіцяло урожайний рік. Освячений мак застосовували для охорони будинку, худоби і двору від нечистої сили. А макову головку клали під подушку дітям, у яких були проблеми зі сном.
В Україні до Медового Спасу господині пекли пиріжки або коржі з маком. У старовину також вірили, що на Маковія жінкам прощаються всі давні гріхи, якщо вони самі себе пробачать і помоляться про прощення.
На Маковея святили також свіжовикачаний мед у стільниках, щедро пригощаючись ним. Обрядовою їжею в цей день були «шулики» - печені коржі, які ламають на дрібні шматочки в макітру і заливають медовою ситою та розтертим маком. Ця їжа дуже смачна, особливо її люблять діти. Готували також пироги, вареники, пампушки з маком, різноманітні медяники та маківники.
Чому Спас називають Медовим
Перший Спас назвали на честь солодких ласощів, оскільки в цей день прийнято святити в храмах мед нового збору. Після благословення мед пускають в приготування їжі, зокрема - випічки.
Як відсвяткувати Медовий Спас
14 серпня існує сувора заборона на галасливі вечірки і гучні розмови. Не можна займатися прибиранням або важкою роботою. Також на Маковія забороняється сваритися і з'ясовувати відносини.
В Медовий Спас не можна нікому бажати зла, навіть недругам, так як воно може повернутися до вас сторицею.
Оскільки на цей день припадає початок Успенського посту, існують доволі сурові обмеження в їжі. Дозволяється вживати лише неприготовану рослинну їжу - сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед, а також хліб.
Прикмети на Медовий Спас
Якою буде погода на Медовий Спас – такою вона буде й 28 серпня.
Після Медового Спасу бджоли перестають носити мед.
Пройшов Спас – пішло літо від нас.
Якщо дощ на Маковія, пожеж буде мало.
До слова, Другий Спас святкуватимуть 19 серпня і зветься він Яблучний Спас, бо на освячення до церкви несуть яблука, а також інші фрукти та мед. Третій, Горіховий Спас, відзначається 29 серпня. Така назва тому, що за народним календарем цього дня заготовляють горіхи нового врожаю.