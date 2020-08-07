Іменинники 7 серпня: кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину

Сьомого серпневого дня відзначаються 2 чоловічих і 3 жіночих іменин.

Іменини 7 серпня 2020: чоловічі імена

Здавна у православних християн було прийнято давати дітям імена відповідно до церковного календаря, в якому вказані дати вшанування всіх святих.

Дитину називали ім’ям того святого, чий день був найближче до дати народження малюка. Вважається, що так хлопчик або дівчинка отримує свого ангела-хранителя, який усе життя їх оберігатиме й наставлятиме на шлях істинний.

Згідно із церковним календарем 7 серпня відзначаються 5 іменин: 2 чоловічих і 3 жіночих. УНІАН розповість, хто є іменинником сьогоднішнього дня.

Іменини 7 серпня 2020: чоловічі імена

Згідно із церковним православним календарем, 7 серпня відзначають іменини чоловіки, які під час хрещення отримали такі імена:

Олександр - від давньогрецького імені Александрос: алекс "захищати" і андрос - "чоловік", "людина";

Макар - від давньогрецького Макаріос ("благословення", "блаженний", "щасливий").

Іменини 7 серпня 2020: жіночі імена

Народжених цього серпневого дня дівчаток, аби обряд найменування набув істинного сенсу, а ім’я стало для них оберегом, з яким передадуться найкращі якості їхньої заступниці, варто назвати одним із цих імен:

Анна - від давньоєврейського імені Ханна (у перекладі означає "милість", "благодать", "сила", "хоробрість");

Іраїда - від давньогрецького імені Хераіс (що перекладається як "з роду Гери", "дочка героя", "героїня");

Олімпіада - від грецького "та, що оспівує небо".