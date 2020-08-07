7 серпня 2020 року - традиції, заборони і прикмети

Який свято 7 серпня 2020
У США - День малини в кремі, День «Пурпурного серця», День маяка, в Кот-д `Івуар - День незалежності, в Індії - День ручного ткацького верстата, в Руанді - Свято врожаю (Умуганура), на Бермудах - День Сомерса, в Колумбії - Річниця битви при Бояка.
Пам'ятні дати 7 серпня, річниці та події
1840 – у Британії дітям заборонили освоювати професію сажотрусів.
1858 – місто Оттава обране англійською королевою Вікторією як столиця Канади.
1932 – в СРСР прийнято сумнозвісний "закон про п'ять колосків"
1960 – революційний лідер Куби Фідель Кастро оголосив про націоналізацію всіх американських підприємств.
1960 – африканська держава Кот-д'Івуар проголосила незалежність від Франції.
1968 – натовп демонстрантів в Лондоні закидав камінням посольство СРСР
1985 – медійна корпорація Бі-бі-сі відмовилася показати документальний фільм про події в Північній Ірландії, у відповідь на це британські журналісти провели одноденний страйк.
1988 – австралійський медійний магнат Руперт Мердок збільшує свою імперію і купує наймасовіший американський журнал TV Guide.
1990 – ООН ввела економічні санкції проти Іраку, це була відповідь на агресію Іраку проти Кувейту.
1993 – в Лондоні частина королівського Букінгемського палацу відкрилася для туристів.
1998 – здійснені теракти проти посольств США в Кенії і Танзанії.
Яке сьогодні церковне свято
7 серпня вшановується пам'ять святої Анни, матері Марії, яка народила Ісуса Христа. Анна народилася в родині священника і вийшла заміж за Іоакима, з яким жила в Назареті. Попри численні спроби зачати дитину, дітей у сімейної пари так і не з'явилося. Але одного разу Іоаким, пішов у пустелю, з'явився ангел, який повідомив, що Анна незабаром повинна народити дочку. Іоаким повернувся додому, і незабаром його дружина, дійсно, народила дівчинку. Ім'я Марія отримала лише на 15-й день за іудейським звичаєм.
Що сьогодні можна робити
Не рекомендується виходити вночі на вулицю
Не можна ображати, а тим більше вживати в їжу коней
Краще не конфліктувати в цей день
Прикмети на 7 серпня
Світло і тепло 7 серпня, прикмета до того, що зима буде без великої кількості снігопадів, і навпаки.
Вранці холодно, зима теж студеною буде.
Який день 7 серпня до обіду, такою і буде зима до грудня місяць.
7 серпня іменини
У п'ятницю, 7 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна (Ганна), Макар, Олімпіада. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!