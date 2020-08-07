7 серпня 2020 року - традиції, заборони і прикмети

7 серпня - 219-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 146 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 25 липня Юліанського календаря.

Який свято 7 серпня 2020

У США - День малини в кремі, День «Пурпурного серця», День маяка, в Кот-д `Івуар - День незалежності, в Індії - День ручного ткацького верстата, в Руанді - Свято врожаю (Умуганура), на Бермудах - День Сомерса, в Колумбії - Річниця битви при Бояка.

Пам'ятні дати 7 серпня, річниці та події

1840 – у Британії дітям заборонили освоювати професію сажотрусів.

1858 – місто Оттава обране англійською королевою Вікторією як столиця Канади.

1932 – в СРСР прийнято сумнозвісний "закон про п'ять колосків"

1960 – революційний лідер Куби Фідель Кастро оголосив про націоналізацію всіх американських підприємств.

1960 – африканська держава Кот-д'Івуар проголосила незалежність від Франції.

1968 – натовп демонстрантів в Лондоні закидав камінням посольство СРСР

1985 – медійна корпорація Бі-бі-сі відмовилася показати документальний фільм про події в Північній Ірландії, у відповідь на це британські журналісти провели одноденний страйк.

1988 – австралійський медійний магнат Руперт Мердок збільшує свою імперію і купує наймасовіший американський журнал TV Guide.

1990 – ООН ввела економічні санкції проти Іраку, це була відповідь на агресію Іраку проти Кувейту.

1993 – в Лондоні частина королівського Букінгемського палацу відкрилася для туристів.

1998 – здійснені теракти проти посольств США в Кенії і Танзанії.

Яке сьогодні церковне свято

7 серпня вшановується пам'ять святої Анни, матері Марії, яка народила Ісуса Христа. Анна народилася в родині священника і вийшла заміж за Іоакима, з яким жила в Назареті. Попри численні спроби зачати дитину, дітей у сімейної пари так і не з'явилося. Але одного разу Іоаким, пішов у пустелю, з'явився ангел, який повідомив, що Анна незабаром повинна народити дочку. Іоаким повернувся додому, і незабаром його дружина, дійсно, народила дівчинку. Ім'я Марія отримала лише на 15-й день за іудейським звичаєм.

Що сьогодні можна робити

Не рекомендується виходити вночі на вулицю

Не можна ображати, а тим більше вживати в їжу коней

Краще не конфліктувати в цей день

Прикмети на 7 серпня

Світло і тепло 7 серпня, прикмета до того, що зима буде без великої кількості снігопадів, і навпаки.

Вранці холодно, зима теж студеною буде.

Який день 7 серпня до обіду, такою і буде зима до грудня місяць.

7 серпня іменини

У п'ятницю, 7 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна (Ганна), Макар, Олімпіада. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!