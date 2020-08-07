В Україні почали стягувати збір за повітряні перевезення

Від сьогодні в Україні почали брати збір за виліт пасажирів. Відповідний Закон набув чинності.

Закон України "Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України" вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Згідно з текстом до проєкту закону, ставка державного авіаційного збору за кожного пасажира, який літатиме у межах України, встановлена у розмірі $0,5, на міжнародних рейсах - $2.

За кожну тонну багажу в межах України буде стягуватись $2,5, а при міжнародних перевезеннях - $10.

Водночас, у проєкті закону зазначено, що збір не будуть стягувати при перевезенні вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав. Також збір не буде стягуватися при перевезенні гуманітарної допомоги з або в Україну, а також при польотах, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Його не платитимуть також пасажири категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону. Його не платитимуть пасажири за дітей віком до двох років. Також від збору звільняються пасажири, що летять транзитом, пасажири із сервісними квитками і в разі перевезення менш як 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.