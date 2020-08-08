8 серпня - День військ зв’язку

Сьогодні українські військові зв’язківці відзначають своє професійне свято - День військ зв’язку.

Це професійне свято започатковане в лютому 2000 року указом тодішнього президента України Леоніда Кучми, враховуючи заслуги військ зв'язку в зміцненні обороноздатності держави.

Датою святкування Дня військ зв’язку визначено 8 серпня. Саме цього дня у 1920 році в Києві на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища почалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах. Це й стало початком історії військ зв’язківців.

Історичний досвід розвитку військового зв’язку підтверджує ту вирішальну роль, яку вони відіграють у збройній боротьбі, у досягненні перемоги. Свідченням тому є зростання питомої ваги зв’язківців на фоні загальної чисельності військ. В роки громадянської війни вона становила близько трьох відсотків від загальної чисельності Червоної Армії, а до початку Великої Вітчизняної війни зросла до п’яти відсотків. В кінці Великої Вітчизняної війни майже кожен десятий воїн був зв’язківцем. На сьогодні близько дванадцяти відсотків від загальної чисельності Збройних Сил - це зв’язківці, а роль військ зв’язку в досягненні постійної бойової готовності Збройних Сил виросла ще більше.

Нині війська зв’язку – це спеціальні війська, призначені для забезпечення зв’язку і управління військами Збройних Сил, його технічна основа, а воїни-зв’язківці входять до складу всіх родів військ. Наразі спеціальність військового зв’язківця одна з найбільш затребуваних в зоні військових дій на сході України.

Заслуги зв’язківців у воєнний час неможливо переоцінити. Саме вони володіють потрібною інформацією і передають її по безпечних каналах. Саме від них залежить, як швидко і чи в надійні руки потраплять секретні дані. А отже, саме вони допомагають зберігти життя товаришів по службі й не дають ворогові дізнатися про свої позиції та плани.

Цікаво, що часто в зв’язківці йдуть дівчата. Хоча дивного тут мало — адже саме дівчата люблять потеревеніти й вміють чітко та швидко формулювати та передавати інформацію.

У День військ зв’язку хочеться побажати цим відважним і хоробрим людям безперебійного зв’язку в захищених каналах і мирного неба над головою!