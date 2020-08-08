Скачать
Неділя, 09.08.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
"Ювентус" запросить Сімоне Індзагі
"Ювентус" запросить Сімоне Індзагі
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята

8 серпня - День військ зв’язку

8 серпня - День військ зв’язку
10:34 Сб, 8 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Сьогодні українські військові зв’язківці відзначають своє професійне свято - День військ зв’язку.

Це професійне свято започатковане в лютому 2000 року указом тодішнього президента України Леоніда Кучми, враховуючи заслуги військ зв'язку в зміцненні обороноздатності держави.

Датою святкування Дня військ зв’язку визначено 8 серпня. Саме цього дня у 1920 році в Києві на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища почалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах. Це й стало початком історії військ зв’язківців.

Історичний досвід розвитку військового зв’язку підтверджує ту вирішальну роль, яку вони відіграють у збройній боротьбі, у досягненні перемоги. Свідченням тому є зростання питомої ваги зв’язківців на фоні загальної чисельності військ. В роки громадянської війни вона становила близько трьох відсотків від загальної чисельності Червоної Армії, а до початку Великої Вітчизняної війни зросла до п’яти відсотків. В кінці Великої Вітчизняної війни майже кожен десятий воїн був зв’язківцем. На сьогодні близько дванадцяти відсотків від загальної чисельності Збройних Сил - це зв’язківці, а роль військ зв’язку в досягненні постійної бойової готовності Збройних Сил виросла ще більше.

Нині війська зв’язку – це спеціальні війська, призначені для забезпечення зв’язку і управління військами Збройних Сил, його технічна основа, а воїни-зв’язківці входять до складу всіх родів військ. Наразі спеціальність військового зв’язківця одна з найбільш затребуваних в зоні військових дій на сході України.

Заслуги зв’язківців у воєнний час неможливо переоцінити. Саме вони володіють потрібною інформацією і передають її по безпечних каналах. Саме від них залежить, як швидко і чи в надійні руки потраплять секретні дані. А отже, саме вони допомагають зберігти життя товаришів по службі й не дають ворогові дізнатися про свої позиції та плани.

Цікаво, що часто в зв’язківці йдуть дівчата. Хоча дивного тут мало — адже саме дівчата люблять потеревеніти й вміють чітко та швидко формулювати та передавати інформацію.

У День військ зв’язку хочеться побажати цим відважним і хоробрим людям безперебійного зв’язку в захищених каналах і мирного неба над головою!

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

День військ зв’язку.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
02 Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
03 День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
04 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
20 людей розстріляли на ринку в Буркіна-Фасо
20 людей розстріляли на ринку в Буркіна-Фасо
Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся