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8 серпня 2020 року - традиції, заборони і прикмети

8 серпня 2020 року - традиції, заборони і прикмети
11:20 Сб, 8 Серпень 2020 Телеграф Фото: pixabay
8 серпня - 220-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 145 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 26 липня Юліанського календаря.

У цей день світ відзначає Всесвітній день кішок, День народження холодильника, День «Щастя трапляється», Міжнародний день нескінченності, Міжнародний день альпінізму, Всесвітній день офтальмології.

В Україні - День військ зв'язку, заснований указом президента в 2000 році, в США - День цукіні, День боулінгу, День замороженого заварного крему, День собачки Оді, в Тайвані - День батьків, а Танзанії - День селян (День фермерів), в Бутані - День незалежності, в Німеччині - День миру в Аугсбурзі, в Швеції - День підняття прапора.

Міжнародні свята і події

  • 1786 — Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи — Монблан.

  • 1815 — Наполеон відправився в заслання на острів Святої Єлени.

  • 1899 — американець А. Маршалл запатентував холодильник.

  • 1945 — СРСР розірвав пакт про ненапад з Японією і оголосив їй війну, розпочавши введення військ у Маньчжурію.

  • 1949 — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.

  • 1965 — у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувся мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку.

  • 1966 — у Китайській Народній Республіці оголошений початок "культурної революції".

  • 1969 — уперше (і востаннє) Кубок СРСР з футболу виграла команда I ліги "Карпати" (Львів).

  • 1974 — Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку у зв'язку з Вотергейтським скандалом.

  • 1985 — розпочалося виведення радянських військ з Афганістану після дев'яти років війни.

  • 1998 — американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців.

  • 2004 — введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС.

  • 2008 — під приводом захисту російських громадян в Південній Осетії Росія напала на Грузію.

  • 2012 — Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.

  • 2017 — компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд.

Хто народився 8 серпня

  • 1877 — Олександр Ханжонков, український підприємець, організатор кінопромисловості, продюсер, режисер, сценарист, один із піонерів кінематографу.

  • 1883 — Іван Власовський, український церковний та громадський діяч, учасник українізації церковного життя на Волині 20-30-х рр.

  • 1896 — Грабар Андрій Миколайович, український і французький історик середньовічного і візантійського мистецтва.

  • 1901 — Ернест Орландо Лоуренс, американський фізик.

  • 1905 — Андре Жоліве, французький композитор.

  • 1926 — Павло Василик, єпископ Української греко-католицької церкви.

  • 1937 — Дастін Гоффман, американський кіноактор українського походження, володар двох Оскарів.

  • 1938 — Галина Щербина, українська художниця.

  • 1948 — Світлана Савицька, льотчик-космонавт СРСР, першою з жінок зробила вихід у відкритий космос, двічі Герой Радянського Союзу.

  • 1952 — Юстейн Ґордер, норвезький письменник, популяризатор філософії.

  • 1955 — Герберт Прогазка, колишній австрійський футболіст і футбольний тренер.

  • 1957 — Еван Стюарт, британський актор.

  • 1972 — Володимир Шаменко, український гімнаст, призер Олімпійських ігор.

  • 1980 — Доріан Бюлюкбаші, албанський футболіст, півзахисник.

  • 1984 — Євген Каштанов, білоруський хокеїст, нападник.

  • 1986 — Катерина Бондаренко, українська тенісистка, заслужений майстер спорту.

  • 1988 — Олексій Родевич, український футболіст, воротар львівських "Карпат".

  • 1989 — Тарас Степаненко, український футболіст, півзахисник.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують День пам'яті святого Домініка.
Православна церква 8 серпня вшановує пам'ять ранньохристиянського священномученика Єрмолая Нікомидійського. Інші назви свята: «Єрмолай», «Єрмілов і Параскева», «Марьєв день».

Що не можна сьогодні робити

Жінкам в цей день забороняється виходити в поле, а також шити і в'язати. Згідно з повір'ям, дівчина, яка взяла 8 серпня в руки голку, буде нещасна в шлюбі.

Народні прикмети й традиції

З цього дня, який назвали в народі на честь святого Єрмолая, починали збирати яблука, але є їх ще не можна було їсти. Завершували всі польові роботи, адже зазвичай у цей день погода була сонячною і сприятливою для роботи на природі.

Зібрані яблука тримали до Яблучного Спаса, тільки тоді їх можна було їсти. Також згідно з прикметами дня, трави набували корисних властивостей після ранкової роси, тому знахарі відправлялися в ліс на пошук цілющих рослин.

  • Єрмолай – прибирай з поля хліб.

  • Якщо вранці холодна роса – вдень буде дощ.

  • Мухи кусаються або жаби по березі стрибають – до дощу.

  • Щоб не боліла спина потрібно під час збору врожаю кілька житніх колосків заткнути собі за пояс.

  • Щоб забезпечити себе здоров'ям і силою напередодні збору врожаю слід на зап'ясті пов'язати червону вовняну нитку.

  • Кішка поруч вляглася – до багатства і удачі.

Хто  святкує День Ангела

У суботу, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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Все по темі:

История, Традиция, Церква, Именинники, Що не можна робити, Цей день в історії.

Автор:

Телеграф
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