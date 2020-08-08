Прогноз погоди: завтра в Україні буде сухо і тепло

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в неділю, 9 серпня, та понеділок, 10 серпня.

У найближчу добу, 9 серпня, погода в Україні буде сухою і теплою, лише вдень у західних областях місцями невеликі короткочасні дощі з грозами.

9 серпня в Україні вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі 13−18°, вдень 24−29°, в південній частині вночі 17−22°, вдень 29−34°.

У Києві - без опадів, температура повітря вночі 16−18°, вдень 26−28°.

Не забувайте крем від сонця, засоби від комарів, капелюшки, кепки, пледи, зарядки для телефонів, захисні маски і санітайзери, сачки для метеликів, надувні качечки, залишити побільше корму і свіжої води для кота. Час шортів та бретельок - триває.

У понеділок, 10 серпня, в Україні вночі без опадів, вдень в західних і північних областях місцями невеликі короткочасні дощі.

Вітер переважно північний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі 13−18°, в південній частині до 21°; вдень 23−28°, в південних, східних областях та на Закарпатті до 31°.

У Києві 10 серпня — вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура повітря вночі 16−18°, вдень 26−28°.