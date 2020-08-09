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Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята

Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята

Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
09:26 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
У неділю, 9 серпня, християни східного обряду відзначають День пам'яті цілителя Пантелеймона – християнського святого, який шанується як лікар і цілитель. Вважається, що трави і рослини в цей день набувають цілющу силу і сприяють зміцненню здоров'я.

Жив Пантелеймон в Малій Азії в Стародавньому містечку Нікомедії в III-IV століттях. Від народження отримав ім'я Пантолеон. Його мати сповідувала християнську віру, а батько язичницьку.

У підлітковому віці Пантолеон залишився без матері, і батько прийняв рішення віддати сина в язичницьку школу на навчання. У цей період підліток познайомився з пресвітером Єрмолаєм, який проживав тоді в Нікомедії. Єрмолай долучив Пантолеона до християнської віри і навчив лікування.

Одного разу Пантолеон, побачивши загиблу від укусу змії маленьку дитину, став молитовно просити Господа, і малюк воскрес. Цей випадок остаточно повернув Пантолеона до Ісуса Христа, Єрмолай провів йому обряд хрещення, при якому той отримав нове ім'я Пантелеймон.

Лікарською справою Пантелеймон займався безоплатно. За віру Христову його піддали тяжким мукам в період правління суворого імператора Максиміана. Пантелеймона підвішували до дерева і палили тіло свічками, розривали металевими кігтями і колесували, кидали диким тваринам на розтерзання, опускали в кипляче олово, прив'язували на шию важкий камінь і топили в морі.

Але Бог щоразу давав йому сили витримувати муки. Тож в люті правитель віддав указ відсікти Пантелеймону голову мечем.

Прикмети

До 9 серпня пізня осіння капуста починає в качани в'язатися. Щоб вони виросли смачні, тугі і великі, господині в цей день проявляли до овочу свою повагу і обов'язково готували випічку з капустяною начинкою, пригощали нею сусідів, дітвору, мандрівників і жебраків.

Дату тому і назвали в народі «качанник». Хороша прикмета — побачити сьогодні зайчика, що сховався в капусті, це передвістя великого і несподіваного прибутку.

Веселка на небі в день Пантелеймона-Цілителя – до негоди в найближчі дні.

Якщо в день Пантелеймона-Цілителя мурахи замуровують ходи в мурашники, чекай сильного дощу.

Ясну і суху погоду Пантелеймона-Цілителя обіцяють стрибають і сильно стрекочущие коники.

Якщо жінка 9 серпня з'їла яйце з подвійним жовтком – за прикметами, скоро завагітніє.

Той, хто сьогодні буде вранці плакати, ввечері стане веселитися.

Заєць, що сидить в капусті в день Пантелеймона, обіцяє прибуток.

Увечері 9 серпня поспостерігайте, як поводяться гнойові жуки. Якщо над землею вони літають низько, значить, хороша погода протримається ще довго.

Якщо сьогодні погода кілька разів протягом дня змінюється, то такими ж мінливими будуть і осінні місяці.

Народжені в цей день будуть володіти даром зцілювати.

У народі вірили, що в день Пантелеймона цілителя і всім рослинам властива особлива зцілююча сила. Тому 9 серпня з самого ранку йшли в поля, ліси і луки збирати лікарські ягоди, корінці і травичку. Перш, ніж зривати, обов'язково тричі хрестилися і читали «Отче наш».

Не лише у рослин цілюща сила сьогодні, але і у дощової води. Якщо пошле Господь на землю дощик 9 серпня, то підставте під нього ємність і зберіть водичку. Особливо це потрібно зробити тим, хто тримає домашню худобу. Тварин омивають зібраною водою, щоб від усіляких хвороб захистити.

Сьогодні помоліться святому Пантелеймону про здоров'я рідних і близьких. З ранку підіть до церкви, постійте на святковій службі, поставте свічки біля його образу і попросіть захистити від усіх недуг.

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Пантелеймона-Цілителя.

Автор:

Телеграф
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