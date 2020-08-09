МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19

09 серпня (станом на 9:00) в Україні 80 949 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 897 летальних, 43 972 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1 199 нових випадків. Загалом проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 317 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2 974 випадки;
Волинська область — 4 282 випадки;
Дніпропетровська область — 1 547 випадків;
Донецька область — 975 випадків;
Житомирська область — 2 131 випадок;
Закарпатська область — 5 765 випадків;
Запорізька область — 937 випадків;
Івано-Франківська область — 5 676 випадків;
Кіровоградська область — 721 випадок;
м. Київ — 9 498 випадків;
Київська область — 4 176 випадків;
Львівська область — 10 851 випадок;
Луганська область — 153 випадки;
Миколаївська область — 705 випадків;
Одеська область — 4 165 випадків;
Полтавська область — 494 випадки;
Рівненська область — 6 840 випадків;
Сумська область — 668 випадків;
Тернопільська область — 3 289 випадків;
Харківська область — 4 784 випадки;
Херсонська область — 267 випадків;
Хмельницька область — 1 346 випадків;
Чернівецька область — 6 669 випадків;
Черкаська область — 1 022 випадки;
Чернігівська область — 1 014 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 09 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 315 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 136 065 повідомлень про підозру на COVID-19.