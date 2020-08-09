Захворюваність на COVID-19 в Україні протягом літа виросла у 2,5 рази

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошує, що в Україні кількість хворих на COVID-19 «стрімко зростає».

«Кількість людей, які захворіли на COVID-19, стрімко зростає. Ви бачите, що COVID-19 нікуди не йде, і якщо порівняти ті цифри щодо захворюваності, які у нас були на початку червня, в середині червня, і що у нас відбувається зараз, то ми зросли майже у 2,5 раза», - зауважив міністр.

Степанов закликав українців не ставитися до коронавірусної хвороби легковажно і не нехтувати рекомендаціями МОЗ.

09 серпня (станом на 9:00) в Україні 80 949 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 897 летальних, 43 972 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1 199 нових випадків. Загалом проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 317 пацієнтів.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано в місті Києві (120), Львівській області (125), Івано-Франківській (124), Харківській (123), Чернівецькій (104) та Одеській (96) областях.