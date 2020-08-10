Сьогодні шоста річниця початку боїв за Іловайськ

29 серпня Путін пообіцяв відкрити гуманітарний коридор для оточених українських військових. Але висунув ультиматум, що вихід української сторони має відбуватися без зброї.
30 серпня українські військові організованими колонами почали рух з міста. Однак під час виходу вони були підступно розстріляні ворогом.
У ті дні загинуло 366 українських військових, 429 отримали поранення, 300 опинилися в полоні. Через шість років після трагедії винних у кровавій бійні не названо та не покарано. Кримінальну справу щодо трагедії досі розслідують, частина її матеріалів засекречена.