Сьогодні шоста річниця початку боїв за Іловайськ

29 серпня 2014 року українські війська зазнали найбільших втрат за весь час бойових дій на Донбасі. Ці події відомі як Іловайська трагедія або Іловайський котел. В ході запеклих боїв 19 серпня наші військові увійшли в Іловайськ і підняли український прапор. Однак після вторгнення регулярних російських військ (23-24 серпня) іловайське угруповання опинилося в оточенні.

29 серпня Путін пообіцяв відкрити гуманітарний коридор для оточених українських військових. Але висунув ультиматум, що вихід української сторони має відбуватися без зброї.

30 серпня українські військові організованими колонами почали рух з міста. Однак під час виходу вони були підступно розстріляні ворогом.

У ті дні загинуло 366 українських військових, 429 отримали поранення, 300 опинилися в полоні. Через шість років після трагедії винних у кровавій бійні не названо та не покарано. Кримінальну справу щодо трагедії досі розслідують, частина її матеріалів засекречена.