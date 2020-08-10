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Сьогодні шоста річниця початку боїв за Іловайськ

Сьогодні шоста річниця початку боїв за Іловайськ
11:15 Пн, 10 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
29 серпня 2014 року українські війська зазнали найбільших втрат за весь час бойових дій на Донбасі. Ці події відомі як Іловайська трагедія або Іловайський котел. В ході запеклих боїв 19 серпня наші військові увійшли в Іловайськ і підняли український прапор. Однак після вторгнення регулярних російських військ (23-24 серпня) іловайське угруповання опинилося в оточенні.

29 серпня Путін пообіцяв відкрити гуманітарний коридор для оточених українських військових. Але висунув ультиматум, що вихід української сторони має відбуватися без зброї.

30 серпня українські військові організованими колонами почали рух з міста. Однак під час виходу вони були підступно розстріляні ворогом.

У ті дні загинуло 366 українських військових, 429 отримали поранення, 300 опинилися в полоні. Через шість років після трагедії винних у кровавій бійні не названо та не покарано. Кримінальну справу щодо трагедії досі розслідують, частина її матеріалів засекречена.

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Все по темі:

Донбас, Иловайский котел, Річниця.

Автор:

Телеграф
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