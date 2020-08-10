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10 серпня 2020 року - традиції, заборони і прикмети

10 серпня 2020 року - традиції, заборони і прикмети
12:44 Пн, 10 Серпень 2020 Телеграф Фото: pixabay
10 серпня - 222-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 143 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 28 липня Юліанського календаря.

Міжнародні свята і події

У США - День ліні, День «Побалуйте свою собаку», День десерту «Смор», День подяки групі «Duran Duran», в Токелау, у Самоа - День батька, в Гренаді - Карнавальний понеділок, в Таджикистані - День фізкультурника, в Еквадорі - день незалежності, в Іспанії - день святого Лаврентія, в Зімбабве - день національних героїв, в Аргентині - день військово-повітряних сил, в Індонезії - день ветеранів, день пробудження технологій.

  • Міжнародний день біодизеля.

  • 1793 — Лувр відкрився для публіки.

  • 1821 — Міссурі став 24-м штатом США.

  • 1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок.

  • 1913 — Друга Балканська війна закінчилася підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією.

  • 1919 — Запорозька група Армії УНР визволила від більшовиків Вінницю.

  • 1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію.

  • 1966 — у США зупинили випуск банкноти 2 долари.

  • 1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см.

  • 2012 — набув чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.

Хто народився 10 серпня

  • 1737 — Антон Лосенко, український живописець, педагог і культурний діяч, був одним із засновників так званої "історичної школи" в академічному малярстві Російської імперії.

  • 1874 — Антанас Смятона, перший президент Литви.

  • 1874 — Герберт Гувер, 31-й президент США.

  • 1894 — Михайло Зощенко, український і радянський письменник.

  • 1924 — Жан-Франсуа Ліотар, французький філософ і теоретик літератури.

  • 1937 — Андрій Біба, український футболіст ("Динамо" Київ), триразовий чемпіон СРСР.

  • 1940 — Веніамін Смєхов, кіноактор.

  • 1941 — Роман Лубківський, український письменник, державний і громадський діяч, дипломат.

  • 1942 — Вадим Соснихін, український футболіст ("Динамо" Київ), чотириразовий чемпіон СРСР.

  • 1959 — Розанна Аркетт, американська кіноактриса.

  • 1960 — Антоніо Бандерас, іспанський кіноактор.

  • 1960 — Мамука Кікалейшвілі, грузинський актор.

Яке сьогодні церковне свято

За церковним календарем віряни сьогодні святкують День святого Лаврентія. Щороку, в ніч з 10 на 11 серпня італійці спрямовують свої погляди, повні надій, в небо, щоб побачити падаючу зірку. З давніх часів в цю ніч поминають страждання Святого Лаврентія, і зоряний дощ уособлює собою сльози святого. Зірки блукають по небу вічно і спускаються на Землю тільки в той день, коли помер Лаврентій, створюючи магічну атмосферу.

Православна церква 10 серпня вшановує пам'ять двох апостолів від сімдесяти - Прохора і Пармена. Інша назва свята: «Прохорів день». В цей день рекомендується скласти чіткий план на майбутній місяць. Зірки сприятимуть здійсненню всіх задуманих справ.

Народні прикмети і традиції

  • Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду. Якщо ж вгору підіймається, то буде дощ.

  • Дощ без вітру – до затяжної негоди.

  • Багато роси вранці – день буде сонячним.

  • Хмари високо пливуть – до сухої і ясної погоди.

  • У цей день потрібно обов'язково з'їсти грушу. Це сприяє заспокоєнню нервової системи і додасть гарний настрій. Крім того, якщо ви не можете в чомусь визначитися, то з'їжте грушу на заході, це допоможе зробити правильний вибір. Вірне рішення може прийти до вас уві сні.

Що не можна робити

  • Не варто торгувати сьогодні будь-чим.

  • Заборонено йти в ліс по гриби.

  • Не можна починати прибирати поля.

Хто святкує День Ангела

У понеділок, 10 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Остап, Прохор, Никанор та Серафим.

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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Прикмети, Традиції, Заборони.

Автор:

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