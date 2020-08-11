11 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Сьогодні, 11 серпня, відзначається Різдво Миколи Чудотворця. Свято нагадувало нашим предкам про швидкий прихід осені.

У вівторок Християни східного обряду відзначають свято Різдва Миколи Чудотворця. Свято було встановлено ще в ІХ столітті, але за часів правління Катерини ІІ про нього забули. Православна церква відновила вшанування Святого Миколая 11 серпня тільки в 2004 році.

Також, в цей день відзначають Калинів день. Також відомо, що в старовину 11 серпня називали Туманником, оскільки вранці в Калинів день часто траплялися тумани, і з ними навіть були пов'язані деякі народні прикмети.

Спочатку свято було пов'язане з ім'ям Калинника Кілікії - одного з святих мучеників, який жив в III-IV ст. Відомо, що саме його проповідь викликала бурю обурення у язичників, які схопили Калинника і відвели його до ігемону Сакердон на суд в місті Анкире. Ігемон засудив Калинника до страти. Його взули в залізні чоботи, поцятковані цвяхами, після чого відвели до місця страти і спалили живцем. Однак коли вогонь загасили, то побачили, що Калинник мертвий, але тіло його залишилося неушкодженим. Після цього його поховали за християнським звичаєм, а сьогодні, 11 серпня, моляться в пам'ять про Калинник.

Саме з цього дня відзначали, що вранці стає досить холодно. Низька температура негативним чином позначається на врожаї. У Калинів день існувала прикмета, що людина, яка знайде кущ малини, може загадати бажання і попросити у рослини допомоги в його здійсненні. Говорили, що загадані таким чином бажання завжди виконувалися.

Що не рекомендується робити 11 серпня:

Працювати в городі. Працювати з голками та спицями. Лаятися і сваритися. Прибирати в домі і займатися пранням.

Народні прикмети 11 серпня

Туман - до хорошого урожаю ячменю і вівса, але до поганого збору меду.

Немає заморозків - початок осені буде теплим.

Овес зазеленіє вдруге - осінь буде дощовою.

Сік калини сьогодні вранці має потужні цілющі властивості для шкіри - їм вмиваються. Якщо притулитися до стовбура калини, можна забезпечити себе здоров'ям і уберегтися від застуд. Ні в якому разі не допускається ламати гілки і занадто сильно трясти крону.

У кого іменини 11 серпня?

Анатолій, Олексій, Данило, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола.