Пандемія COVID-19: скільки в світі людей вже вилікувалися від коронавірусу

Кількість тих, що заразилися коронавірусом людей в світі перевищило 20 мільйонів.

На сьогоднішній день в світі зафіксовано 20 256 562 випадки коронавірусної хвороби.

Від ускладнень хвороби з початку пандемії померли 738 937 хворих, видужали вже 13 120 471. Про це свідчать дані порталу Worldometers, який моніторить ситуацію по захворюваності коронавірусом в країнах світу, а також дані центру Джона Хопкінса.

На сьогоднішній день число активних хворих становить 6 397 154. У критичному стані знаходяться 64 537 або 1% хворих на туберкульоз.

Антилідер за кількістю хворих залишаються:

США - 5 251 446 Б

разилія - 3 057 470

Індія - 2 269 052

Росія - 892 654

ПАР - 563 598

За минулу добу захворіли ще 211 тисяч чоловік. Найбільше випадків знову в Індії, США і Бразилії. Померли за добу понад 4 тисячі людей по всьому світу.

В Україні захворюваність на коронавірус тримається на високому рівні, захворіли вже майже 82 тисячі осіб.

За даними МОЗ, станом на 10 серпня в країні виявили ще 1 008 випадків хвороби. Померли від хвороби 1922, при цьому одужали 44 359. Число активних хворих на сьогодні становить 35 676.