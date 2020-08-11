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Вівторок, 11.08.2020
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В Україні знову більше тисячі випадків коронавірусу

В Україні знову більше тисячі випадків коронавірусу
Оновлено 11:08 Сьогодні Телеграф
Найбільше хворих було виявлено у Львівській, Харківській та Івано-Франківській областях. У Києві за минулу добу знову більше сотні випадків.

В Україні станом на ранок 11 серпня виявили 83 115 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу новим вірусом заразилися ще 1 158 осіб. Це на 150 хворих більше ніж днем раніше, 10 серпня. Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони.

Всього за період епідемії захворіли і успішно вилікувалися 44 934 чоловік, в тому числі і 575 за минулу добу.

Померли за весь час поширення коронавірусної інфекції COVID-19 1 951 хворий. За минулу добу - 29.

Таким чином, число активних хворих на сьогоднішній день становить 36 230 осіб.

Антилідерами за кількістю хворих є такі регіони:

Львівська область - 11 142 (+161)

Київ - 9 687 (+123)

Рівненська область - 7 018 (+95)

Івано-франківська область - 5 911 (+114)

Закарпатська область - 5 875 (+66)

Як повідомлялося, влада готується до щоденного приросту в 2 000 хворих на день. Відзначається, що в разі такої статистика, смертність може зрости до 40-50 чоловік на добу.

У світі кількість випадків коронавірусу перевищило 20 мільйонів. Від ускладнень хвороби з початку пандемії померли 738 937 хворих, видужали вже більше 13 мільйонів.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Україна, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
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