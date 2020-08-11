Істотне збільшення хворих: Друга хвиля коронавірусу починається раніше терміну

Друга хвиля коронавірусу починається раніше терміну. МОЗ підготувало лікарні до другої хвилі, вони розраховані приблизно на 10 тисяч пацієнтів.

В Україні друга хвиля коронавірусу очікується в кінці осені. Вона буде поєднана з епідемією грипу, яка починається в жовтні.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Втім, за його словами, в Україні підготували лікарні до другої хвилі, вони розраховані приблизно на 10 00 пацієнтів.

"Ми вважали, що у нас буде так звана друга хвиля, то є істотне збільшення кількості хворих, десь в жовтні-листопаді - і це буде пов'язано з сезонною епідемією грипу. Так вважав весь світ. Весь світ вважав, що істотне збільшення кількості хворих COVID-19 почнеться восени, десь у жовтні-листопаді. Ми зараз бачимо, що всі країни Європи теж фіксують різке зростання кількості хворих COVID-19 ", - говорить міністр.

Міністр зазначив, що всі лікарні намагаються максимально швидко облаштувати і забезпечити киснем. Також в країні збільшили кількість ліжок з централізованим киснем на 2,5 тисячі.

Як повідомлялося, на Буковині вже почалася друга хвиля захворювання. Влада готується до приросту коронавірусу до 2 тисяч на добу. Якщо в Україні буде фіксуватися щодоби понад 2 тис. Випадків коронавірусної інфекції, то кількість смертей від неї збільшиться до 40-50 щодня.