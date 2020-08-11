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Вівторок, 11.08.2020

"Живе Білорусь!": Над Києвом на дроні підняли величезний прапор Білорусі (Відео)

У Києві на дроні запустили прапор Білорусі. Акцію провела компанія Dronarium і опублікувала відео на Youtube. У компанії заявили, що не могли не відреагувати на події в Білорусі, оскільки українці на своєму досвіді відчули агресію під час Революції гідності. Dronarium підкреслює, що компанія виступає на стороні прав людини і неодноразово піднімала прапори тих, чия свобода відчуває тиск: супроводжувала прапорами Київ-Прайд, влаштовувала політ над Києвом прапора кримськотатарського народу. Як повідомлялося, після президентських виборів в Білорусі, незважаючи на оголошену перемогу Олександра Лукашенка з підтримкою в 80%, білоруси вийшли на масові протести - в Мінську і всіх великих містах країни. У країні почалися масові затримання, протести переросли в зіткнення з силовиками. Опозиція не визнала перемогу Лукашенка. За словами Тіхановської - головної конкурентки Лукашенко, за даними з дільниць, "де не було фальсифікацій", вона набрала близько 70-80% голосів. Вчора ввечері протести продовжилися. Вчора в МВС Білорусії повідомили, що затримані близько 3 000 чоловік.
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Дрон, Прапор, Київ, Підтримка, Живе Білорусь.
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