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12 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

12 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
11:18 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
12 серпня в народі називали "Силуан і Сила", "День Сили і Силуяна", "День сили", а ще "Іван-воїн". Ці назви пов'язані з іменами святих апостолів від сімдесяти Силуана та Сили (Силоса), а також святого Іоанна Воїна, пам'ять яких Православна церква шанує в цей день.

12 серпня (30 липня по старому стилю) православна церква вшановує пам'ять святих апостолів від сімдесяти Силуана та Силоса (Силу). Святі Силуан і Силос були учнями і послідовниками апостола Павла. Їх називали апостолами від сімдесяти, так як вони були в числі сімдесяти наближених до Христа людей.

12 серпня Православна церква також шанує пам'ять святого мученика Іоанна Воїна, який жив у IV столітті і за походженням був слов'янином. За часів гонінь на християн він служив у римського імператора Юліана Відступника (361-363 рр.). За службовим обов'язком йому доводилося брати участь у переслідуваннях. Незважаючи на це, Іоанн всіляко сприяв християнам, сприяючи або попереджаючи про чергову облаві. Він відвідував ув'язнених у в'язницях одновірців. Святий виявляв милосердя не тільки до християн. Він допомагав всім бідним і нужденним: втішав скорботних, відвідував хворих.

У давньослов'янське календарі дата 12 серпня дістала назву день Сили і Силуяна або Сілін день. У народі говорили: "На Силу і Силуяна жито буває п'яна". Це означало, що наповнена зерном жито починає хилитися до землі. По погоді дивилися, якою буде осінь і зима. Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго. Якщо на Силу прохолодно, то опадів найближчим часом не буде. Багато горобини достигло - осінь буде ранньою і дощовою, а зима - холодною.

Зазвичай в цей день варто похмура і прохолодна погода.

Вважалося, що будь-який хліб, посіяний на Силу, дасть хороший урожай. Ще вірили, що сам апостол Сила 12 серпня допомагає в посівній роботі селянинові. Святі Силуан і Сила в народі вважалися покровителями пасічників. Їм молилися за здоров'я бджіл і гарний урожай меду. До цього часу в лісі дозріває ожина, яка є не тільки смачною, але й корисною.

Що не можна робити 12 серпня:

Забороняється лінуватися, якщо ви хочете бути енергійним весь рік. Вважається, що чим старанніше ви попрацюєте в цей день, тим міцніше буде здоров'я в найближчі 12 місяців.

Але при цьому братися за нові справи не варто. Наші предки були впевнені в тому, що це середовище буде підступна: не можна передбачити, чим завершаться починання.

Також потрібно бути обережними з гострими предметами. У цей день небезпечно лаятися і розповідати погані сни до вечора - можна накликати на себе біду.

Цікаво, але в цей день не рекомендується читати книги. В іншому випадку свідомість може затуманити, швидкість реакції знизиться, ймовірність здійснення помилок збільшиться.

Також це не дуже вдалий день для з'ясування відносин, розривів і, навпаки, пропозицій руки і серця.

Що можна робити 12 серпня:

З давніх-давен в цей день люди ходили в ліс і зрізали гілки осик, щоб потім зробити з них віники для лазні. Вважалося, що вони допомагали від недуг.

На Русі вірили, що в цю дату можна позбавити від болю в ногах. У цей день збирали листя лопуха. З кожного куща зривали по три листочка, які висушували на печі і прикладали три рази на три Спаса до хворих суглобів. Вважалося, що ця процедура допоможе позбавитися від ломоти в колінах і кістках.

Якщо добре попрацювати 12 серпня, то це зарядить людину життєвою силою, і весь рік вона не буде хворіти.

Прикмети на 12 серпня:

Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.

Якщо на Силу прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.

Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.

Зірки сильно мерехтять перед світанком - до рясних опадів.

Багато горобини достигло - осінь буде ранньою і дощовою, а зима - холодною.

Іній на деревах - до хорошого урожаю озимих.

Якщо на вулиці тепло і сухо, то грибів у цьому році багато буде.

Стиглий овес вдруге зазеленів - осінь похмурої буде.

У повітрі літає павутина - сонячна погода ще довго протримається.

Людям, які народилися 12 серпня, легко дається військова справа. В якості талісмана їм слід носити лазурит.

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Все по темі:

Церква, Народний календар, Головні прикмети, Що заборонено робити.

Автор:

Телеграф
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