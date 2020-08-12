В Україну йде суттєве похолодання: погода, карта

У середу, 12 серпня, в країні трохи похолодає, на сході і півночі країни очікуються дощі.

Погода в регіонах

У західних регіонах малохмарна погода. У Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень +25 .. + 27 °. У Рівненській, Волинській і Тернопільській областях вночі +12 ... + 14 °, вдень +22 .. + 24 °. У Закарпатській області ясно, вночі +13 ... + 15 °, вдень +29 .. + 31 °.

У Карпатах без опадів, вдень до + 32 °.

У північних областях спека трохи спаде, температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень +20 .. + 22 °.

На сході країни в середу місцями пройдуть короткочасні дощі. У Луганській і Донецькій областях дощ, вночі +14 ... + 16 °, вдень +25 .. + 27 °. У Запоріжжі дощ, температура повітря вночі +18 ... + 20 °, вдень +28 .. + 30 °.

У центральних областях без опадів. Температура повітря вночі +15 ... + 17 °, вдень +24 .. + 26 °.

На півдні і в Криму буде спекотно, місцями пройде невеликий дощ. В Одесі та Херсоні вночі +18 ... + 20 °, вдень +28 .. + 30 °. У Миколаївській області вночі +17 ... + 19 °, вдень +27 .. + 29 °. На півострові дощ, вночі +17 ... + 19 °, вдень +28 .. + 30 °.

Погода у Києві

У столиці 12 серпня синоптики опадів не прогнозують, температура повітря вночі +14 ... + 16 °, вдень +21 .. + 23 °. 13 і 14 серпня в усіх областях температура повітря знизиться. Дощі очікуються в Закарпатській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Температура повітря вночі +12 ... + 14 °, вдень +19 .. + 21 °.

15 і 16 серпня дощі пройдуть на півночі країни і в Карпатах. Температура повітря вночі +12 ... + 14 °, вдень +20 .. + 22 °.