В Україні знову виріс добовий приріст COVID-19

В країні черговий приріст по захворюваності коронавірусом - за добу захворіло понад 1 400 українців.

В Україні станом на ранок 12 серпня лабораторно підтвердили 84 548 випадків коронавірусної інфекції.

1 433 випадків хвороби виявили за минулу добу. Це на 275 осіб більше, ніж днем раніше.

Найбільше хворих виявили у Львівській області (166) і Києві (182).

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони.

Всього з початку епідемії від ускладнень хвороби померли 1 970 хворих, з них 19 за минулу добу. Захворіли і успішно вилікувалися вже 45 686 осіб, з них 752 за добу. Таким чином, число активних хворих на сьогоднішній день становить 36 892 осіб.

Захворюваність коронавірусом в регіонах України:

Вінницька область - 3043;

Волинська область - 4423;

Дніпропетровська область - 1602;

Донецька область - 1011;

Житомирська область -2 215;

Закарпатська область - 5946;

Запорізька область - 971;

Івано-Франківська область - 6039;

Кіровоградська область - 728;

м Київ - 9869;

Київська область - 4307;

Львівська область - 11 308;

Луганська область - 160;

Миколаївська область - 744;

Одеська область -4458;

Полтавська область - 514;

Рівненська область - 7114;

Сумська область -716;

Тернопільська область -3413;

Харківська область - 5 169;

Херсонська область - 276;

Хмельницька область -1413;

Чернівецька область - 6980;

Черкаська область - 1 049;

Чернігівська область - 1080.

Як повідомлялося, влада готується до щоденного приросту в 2 000 хворих на день. Відзначається, що в разі такої статистика, смертність може зрости до 40-50 чоловік на добу.

У світі кількість випадків коронавірусу перевищило 20 мільйонів. Від ускладнень хвороби з початку пандемії померли 745 971 хворих, видужали вже більше 13 мільйонів.