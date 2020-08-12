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В Україні знову виріс добовий приріст COVID-19

В Україні знову виріс добовий приріст COVID-19
10:20 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
В країні черговий приріст по захворюваності коронавірусом - за добу захворіло понад 1 400 українців.

В Україні станом на ранок 12 серпня лабораторно підтвердили 84 548 випадків коронавірусної інфекції.

1 433 випадків хвороби виявили за минулу добу. Це на 275 осіб більше, ніж днем раніше.

Найбільше хворих виявили у Львівській області (166) і Києві (182).

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони.

Всього з початку епідемії від ускладнень хвороби померли 1 970 хворих, з них 19 за минулу добу. Захворіли і успішно вилікувалися вже 45 686 осіб, з них 752 за добу. Таким чином, число активних хворих на сьогоднішній день становить 36 892 осіб.

Захворюваність коронавірусом в регіонах України:

Вінницька область - 3043;
Волинська область - 4423;
Дніпропетровська область - 1602;
Донецька область - 1011;
Житомирська область -2 215;
Закарпатська область - 5946;
Запорізька область - 971;
Івано-Франківська область - 6039;
Кіровоградська область - 728;
м Київ - 9869;
Київська область - 4307;
Львівська область - 11 308;
Луганська область - 160;
Миколаївська область - 744;
Одеська область -4458;
Полтавська область - 514;
Рівненська область - 7114;
Сумська область -716;
Тернопільська область -3413;
Харківська область - 5 169;
Херсонська область - 276;
Хмельницька область -1413;
Чернівецька область - 6980;
Черкаська область - 1 049;
Чернігівська область - 1080.

Як повідомлялося, влада готується до щоденного приросту в 2 000 хворих на день. Відзначається, що в разі такої статистика, смертність може зрости до 40-50 чоловік на добу.

У світі кількість випадків коронавірусу перевищило 20 мільйонів. Від ускладнень хвороби з початку пандемії померли 745 971 хворих, видужали вже більше 13 мільйонів.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Україна, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
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