12 серпня - Міжнародний день молоді

У середу, 12 серпня в світі відзначають свято, присвячене молоді, юності, веселощів, щастя і світлого майбутнього.

День молоді 2020 року - свято юності, веселощів і позитиву, а також відмінний привід поспілкуватися з друзями.

Міжнародний день молоді

Щорічно відзначають 12 серпня. історія свята 21 рік тому, в 1999 представники Генеральної Асамблеї ООН схвалили рекомендації Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді по запровадження 12 серпня святкування Міжнародного дня молоді. Цей день створений, щоб нагадати світові про важливість участі молодих людей в політичній, економічній і соціальній життя і всіх інших процесах.

Щорічно в Організації Об'єднаних Націй вибирають нову тему цього свята. У цьому році вона звучить так: "Залучення молоді в глобальні руху".

Крім того, в світі існують і схожі свята - Міжнародний день солідарності молоді 24 квітня, а також Всесвітній день молоді 10 листопада. В Україні День молоді святкують за день до Дня Конституції - 27 червня. Відзначимо також, що сьогодні в світі відзначається ще одне свято - Всесвітній день слонів.