Колишнього народного депутата засудили до 7 років в'язниці

Екс-нардепа підозрюють в організації умисних вбивств.

Деснянський районний суд Києва засудив колишнього народного депутата до 7 років позбавлення волі за дачу хабара і втечу з-під варти 6 років тому.

Про це передає прес-служба Офісу генпрокурора. Ім'я політика не розкривається, проте Судовий репортер пише, що мова йде про Олександра Шепелєва.

Суд встановив, що в 2014 році політик, перебуваючи під вартою, нібито дав хабар інспектору слідчого ізолятора, щоб користуватися мобільним телефоном і створити умови для втечі. Потім він нібито втік з-під варти в київській лікарні, попередньо змовившись з іншими особами, в тому числі конвоїрами.

Вирок поки не набув чинності і політик де-юре вважається невинним.

Зараз проти Шепелєва також висунуті звинувачення в організації умисних вбивств, організації озброєної банди, заволодінні державними коштами, замаху на вбивство свідка звинувачення, організації фальсифікації кримінальної справи та інших порушеннях.

Нагадаємо, в 2014 році колишній народний депутат Олександр Шепелєв, підозрюваний у багатьох злочинах, зокрема організації вбивств і розкраданні коштів "Родовід банку", здійснив втечу з-під варти разом з конвоїром Олегом Бондаренко. Обидва, за даними слідства, поїхали в Росію.