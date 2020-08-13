Новий антирекорд: в Україні різкий сплеск захворюваності COVID-19

В Україні станом на ранок 13 серпня зареєстровано 86 140 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу в країні побитий черговий анірекорд - захворіло 1 592 особи.
Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше випадків коронавірусної хвороби виявили в Харківській (209), Львівській (166), Івано-Франківці (138) та Чернівецькій (130), областях та Києві (133).
Всього з початку епідемії від COVID-19 померли 1 992 хворих, в тому числі 22 за минулу добу. Одужали від хвороби 46 216, з них 530 за минулу добу. Число активних хворих на сьогоднішній день становить 37 932 особи.
Захворюваність коронавірусом в регіонах України:
Вінницька область - 3086;
Волинська область - 4471;
Дніпропетровська область - 1630;
Донецька область - 1027;
Житомирська область -2266;
Закарпатська область - 6009;
Запорізька область - 1010;
Івано-Франківська область - 6177;
Кіровоградська область - 733;
м Київ - 10 002;
Київська область - 4377;
Львівська область - 11 474;
Луганська область - 170;
Миколаївська область - 755;
Одеська область -4572;
Полтавська область - 516;
Рівненська область - 7206;
Сумська область -754;
Тернопільська область -3489;
Харківська область - 5378;
Херсонська область - 286;
Хмельницька область -1468;
Чернівецька область - 7110;
Черкаська область - 1067;
Чернігівська область - 1107.
Варто зазначити, що попередній антирекорд по захворюваності коронавірусом був зафіксований 8 серпня, тоді за добу захворіли +1489 осіб.
Як повідомлялося, днем раніше в Україні виявили 1 433 випадків хвороби. Всього в світі число заражених коронавірусом наближається до 21 мільйону. Майже 300 тисяч випадків зафіксували за минулу добу.