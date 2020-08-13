Новий антирекорд: в Україні різкий сплеск захворюваності COVID-19

В Україні виявили різке збільшення кількості випадків коронавірусної інфекції, за вчора заразилися майже 1 600 осіб.

В Україні станом на ранок 13 серпня зареєстровано 86 140 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу в країні побитий черговий анірекорд - захворіло 1 592 особи.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби виявили в Харківській (209), Львівській (166), Івано-Франківці (138) та Чернівецькій (130), областях та Києві (133).

Всього з початку епідемії від COVID-19 померли 1 992 хворих, в тому числі 22 за минулу добу. Одужали від хвороби 46 216, з них 530 за минулу добу. Число активних хворих на сьогоднішній день становить 37 932 особи.

Захворюваність коронавірусом в регіонах України:

Вінницька область - 3086;

Волинська область - 4471;

Дніпропетровська область - 1630;

Донецька область - 1027;

Житомирська область -2266;

Закарпатська область - 6009;

Запорізька область - 1010;

Івано-Франківська область - 6177;

Кіровоградська область - 733;

м Київ - 10 002;

Київська область - 4377;

Львівська область - 11 474;

Луганська область - 170;

Миколаївська область - 755;

Одеська область -4572;

Полтавська область - 516;

Рівненська область - 7206;

Сумська область -754;

Тернопільська область -3489;

Харківська область - 5378;

Херсонська область - 286;

Хмельницька область -1468;

Чернівецька область - 7110;

Черкаська область - 1067;

Чернігівська область - 1107.

Варто зазначити, що попередній антирекорд по захворюваності коронавірусом був зафіксований 8 серпня, тоді за добу захворіли +1489 осіб.

Як повідомлялося, днем раніше в Україні виявили 1 433 випадків хвороби. Всього в світі число заражених коронавірусом наближається до 21 мільйону. Майже 300 тисяч випадків зафіксували за минулу добу.