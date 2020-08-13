Літо триває: в Україні буде комфортна тепла погода, без дощів

На Україну з півночі насувається тепла повітряна маса. У всіх областях країни буде комфортна тепла погода.

13 серпня синоптики не прогнозують значних опадів, лише місцями можливий короткочасний дощ. Вночі температура повітря місцями опуститься до + 10 °, а вдень буде коливатися від +22 ° на півночі до + 30 ° на півдні країни.

Про це свідчать синоптичні карти Українського гідрометцентру.

Погода в регіонах

На заході України встановиться помірне тепло. Опадів в найближчу добу не передбачається. Температура повітря вночі +10 ... + 12 °, вдень +22 .. + 24 °.

На півночі країни буде прохолодніше, малохмарна погода, без опадів. Температура повітря вночі +10 ... + 12 °, вдень +20 .. + 22 °.

На сході погода буде теплою і сонячною з незначною хмарністю. Температура повітря вночі +10 ... + 12 °, вдень +21 .. + 23 °.

У центральних регіонах встановиться спекотна погода, дощів не передбачається. Температура повітря вночі +11 ... + 13 °, вдень +21 .. + 23 °.

На півдні і в Криму традиційно буде спекотна погода. Температура повітря вночі +15 ... + 17 °, вдень +26 .. + 28 °.

Погода у Києві

У столиці 13 серпня опади малоймовірні. Повітря вдень прогріється до +22 ... + 24 °. По області вночі +11 ... + 13 °, вдень +20 .. + 22 °. 14 і 15 серпня погодна ситуація істотно не зміниться.

Лише на заході і в Карпатському регіоні прогнозують дощі, грози. Температура повітря вночі +12 ... + 14 °, вдень +25 .. + 27 °.

16 і 17 серпня в Україні температура повітря підніметься на кілька градусів. Опадів не очікується, на всій території країни встановиться сонячна погода. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень +26 .. + 28 °.

Нагадаємо, потужні зливи обрушилися на курорти Азовського моря. У селищі Кирилівка підтопленими виявилися десятки баз відпочинку. У Бердянську дороги перетворилися на річки, а машини пересувалися по вікна у воді.