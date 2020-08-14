14 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

14 серпня настає знаменитий Медовий Спас. В цей день також починається Успенський піст. Він вважається останнім з багатоденних постів у році й триває з 14 по 28 серпня.

У деяких регіонах Медовий Спас називали Першим, а також Мокрим або Спасом на воді. У цей день священики освячували воду в річках і озерах.

У цей день православні ходили до церкви і освячували мед у стільниках. За традицією, частина солодких ласощів потрібно було залишити для нужденних.

Саме виникнення свята пов'язано з поширенням у серпні в Константинополі захворювань, причиною яких ставала спекотна погода, зазвичай стоїть в цей період. Так, з'явився звичай виносити з храму святої Софії частинку хреста, на якому був розп'ятий Ісус, і освячувати воду. Вважалося, що освячена вода здатна прогнати всі хвороби.

З Медовим Спасом пов'язано дуже багато прикмет. Одна з них говорить нам, що тільки з 14 серпня можна починати посів озимих культур. Якщо зробити це раніше, то вони не зійдуть.

14 серпня підрізали або заламували стільники. Свіжозібраний мед для освячення приносили в храм. Ще освячували насіння і овочі - перші плоди літніх робіт.

Що не можна робити 14 серпня:

Наші предки не рекомендували в цей день працювати. Дозволено це було робити тільки пасічникам. Але він повинен був поставитися до своєї справи відповідально: якщо мед забирався не до кінця, на вулика налітали бджоли з сусідніх пасік і несли його з собою.

Під забороною в цей день прибирання та інші домашні справи. Краще присвятити день відпочинку.

Поряд з важкою роботою не можна особливо розслаблятися, влаштовувати гучні гуляння та вечірки. З одного боку це гріх, а з іншого - гучні звуки дратують бджіл, які можуть стати агресивними і почнуть кусати всіх навколо.

Не можна лаятися і думати про погане. Вважається, що таким чином ви накликаєте біду на себе.

Можна влаштувати собі розвантажувальний день, оскільки в Медовий Спас треба утриматися від важкої їжі та алкоголю.

Що можна робити 14 серпня:

Якщо в цей день не ігнорувати знаки долі, можна зустріти другу половинку або навіть вирішити фінансові проблеми. Для цього необхідно прислухатися до шостого почуття і не боятися слідувати інтуїції.

Викупатися в цей день вважалося корисним для здоров'я.

П'ятницю можна присвятити улюбленому заняттю. Приділіть час своєму хобі і відпочиньте душею.

У Медовий Спас потрібно допомагати нужденним. Надана допомога повернеться в подвійному обсязі.

Також можна зайнятися приготуванням. Наприклад, спекти млинці і з'їсти їх з медом.

Народні прикмети на 14 серпня:

Ні в якому разі не можна вбивати сонечок. Це призведе до цілої низці невдач.

Якщо на Медовий Спас ви випадково наступили в калюжу - це до грошей.

Павук впав на голову - до успіхів в роботі.

Якщо цілий день йде дощ, значить в наступному році урожай буде смачним і багатим.

Побачити велику зграю голубів - до народження дитини.

Яка погода 14 серпня, такий буде і день 28 серпня.

Крім того, існує народне повір'я, що мак, зібраний 14 серпня, має цілющі властивості. За старих часів їм обсипали худобу, щоб оберегти його від пристріту. Навесні освячений мак розсіювали на городі, а дівчата для зміцнення волосся вплітали засушені квіти.