Погода на Маковія: синоптики розповіли, яких змін очікувати

На території України 14 серпня на сході очікуються короткочасні дощі та грози, вдень повітря прогріється 28 градусів.
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
"Температура вночі 8-13 °, на Закарпатті та узбережжі морів до 18 °; вдень 19-24 °, в західних областях і південній частині країни, 16 серпня в Україні, крім сходу, 23-28 °", - йдеться в повідомленні.
Погода 14 серпня, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня, в містах України:
Синоптик Наталія Діденко прогнозує, що сьогодні, 14 серпня в Україні вітер буде переважно північно-східний, у західних областях - південно-східний, невеликий або помірний.
У Києві 14-го серпня очікується хмарна суха погода. Не спекотно, від +21 до +23 градуси. Вночі стане прохолодніше - прогнозують 13 градусів тепла.
Погода 15 серпня, фото: meteo.gov.ua
У вихідні, 15-16 серпня, в Україні теж без опадів, лише в Карпатському регіоні вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі 8-13 °, на Закарпатті та узбережжі морів до 18 °; вдень 19-24 °, в західних областях і південній частині країни, 16 серпня в Україні, крім сходу, 23-28 °.