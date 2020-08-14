Погода на Маковія: синоптики розповіли, яких змін очікувати

У найближчу добу погода в Україні буде сухою і прохолодною. Тільки в Сумській, Полтавській і Харківській областях пройдуть грозові дощі.

На території України 14 серпня на сході очікуються короткочасні дощі та грози, вдень повітря прогріється 28 градусів.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

"Температура вночі 8-13 °, на Закарпатті та узбережжі морів до 18 °; вдень 19-24 °, в західних областях і південній частині країни, 16 серпня в Україні, крім сходу, 23-28 °", - йдеться в повідомленні.

Погода 14 серпня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня, в містах України:

Ужгород - +26 ... + 28

Львів - +24 ... + 26

Івано-Франківськ - + 25 ... + 27

Тернопіль - +24 ... + 26

Чернівці - +24 ... + 26

Хмельницький - +23 ... + 25

Луцьк - +23 ... + 25

Рівне - +22 ... + 24

Житомир - +21 ... + 23

Вінниця - +22 ... + 24

Одеса - +24 ... + 26

Миколаїв - +25 ... + 27

Херсон - +24 ... + 26

Сімферополь - +25 ... + 27

Кропивницький - +22 ... + 24

Черкаси - +20 ... + 22

Чернігів - +20 ... + 22

Суми - +25 ... + 27

Полтава - +21 ... + 23

Дніпро - +21 ... + 23

Запоріжжя - +22 ... + 24

Донецьк - +21 ... + 23

Луганськ +26 ... + 28

Харків - +20 ... + 22

Київ - +21 ... + 23

Синоптик Наталія Діденко прогнозує, що сьогодні, 14 серпня в Україні вітер буде переважно північно-східний, у західних областях - південно-східний, невеликий або помірний.

У Києві 14-го серпня очікується хмарна суха погода. Не спекотно, від +21 до +23 градуси. Вночі стане прохолодніше - прогнозують 13 градусів тепла.

Погода 15 серпня, фото: meteo.gov.ua

У вихідні, 15-16 серпня, в Україні теж без опадів, лише в Карпатському регіоні вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 8-13 °, на Закарпатті та узбережжі морів до 18 °; вдень 19-24 °, в західних областях і південній частині країни, 16 серпня в Україні, крім сходу, 23-28 °.