У МОЗ оновили список країн "червоної" і "зеленої" зон: до якої групи потрапила Україна

У списку наводяться дані по 194 державам, які є членами ВООЗ, про кількість активних випадків коронавірусуа на 100 000 населення. Даний документ доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.
В Україні на даний момент цей показник складає 45,6.
Таким чином, країну віднесено до "зеленої" зони.
У "червоній" зони віднесені 55 країн, щодо 15 країн немає даних про захворюваності COVID-19.
В Україні 14 серпня зафіксовано вже майже 88 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд в більш ніж 1,7 тисячі.
За інформацією Worldometer, в світі виявили 21 млн 099 тис 848 випадків коронавірусу, зокрема летальних 757 тис 997, одужали 13 млн 948 тис 635 пацієнтів.
Також повідомлялося, що за минулі 24 години в Польщі підтвердили 825 нових випадків зараження, 14 пацієнтів померли, а 401 - одужали. Про це повідомили в Worldometer.