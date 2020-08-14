Скандально відомий ТІТУШКО став віце-президентом Української федерації ММА на Київщині

На Київщині, скандально відомий спортсмен з Білої Церкви Вадим ТІТУШКО зайняв місце на посту віце-президента Української федерації змішаних бойових мистецтв. Про це повідомили в Фейсбуці Білоцерківської федерації ММА.

В організації привітали його з призначенням.

"Разом до перемог" - йдеться в публікації, яка пізніше виявилася недоступною.

ТІТУШКО здобув популярність після того, як 18 травня 2013 в Києві брав участь у бійках з опозицією і напав на журналістів, які перебували на місці подій. Згодом його засудили на три роки умовно, а провокаторів, підбурювачів і найманців під час силових провокацій, бійок і акцій із застосуванням фізичної сили з тих пір стали називати "ТІТУШКИ".

У серпні 2018 року в поліції заявили, що скандально відомий ТІТУШКО оголошений в розшук за підозрою в скоєнні розбійного нападу на приватний будинок в селі Рожни Київської області та інших злочинах.