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Спершу дощі і грози, а потім спека: чим "здивує" прогноз на вихідні
11:36 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
У суботу, в Україні, за станом на 15 серпня, очікується переважно суха погода, денна температура 20-25 °, на півдні та крайньому заході країни - до 27 °. Тільки в Карпатах і на Закарпатті прогнозують короткочасні дощі з грозами. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"Протягом доби 15 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м / с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 8-13 °, на Закарпатті, в Одеській області та в Криму місцями 14-18 °; вдень 20-25 °, на півдні та крайньому заході країни до 27 °.

Також Укргідрометцентр попереджає, що з 15 по 17 серпня на всій території країни переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз на 15 серпня

У Києві в суботу, 15 серпня, без опадів. Температура вночі 11-13 °, вдень 21-23 °.

По Київській області також без опадів, температура вночі 8-13 °, вдень 20-25 °.

На 16-17 серпня прогнозується мінлива хмарність.

16 серпня прогноз погоди

У неділю, 16 серпня, в Карпатському регіоні, а в понеділок, 17 серпня, в західних областях - короткочасний дощ, гроза, на решті території - без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура вночі 9-14 °, на Закарпатті та узбережжі морів до 18 °; вдень 16 серпня 22-27 °, 17 серпня 25-30 °.

17 серпня карта погоди

У Києві в неділю і понеділок без опадів, температура вночі 9-14 °, вдень 16 серпня 22-27 °, 17 серпня 25-30 °.

Що стосується погоди на 18- 19 серпня, то в західних, північних, а вдень 19 серпня і в більшості центральних областей невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Температура вночі 13-19 °, вдень 24-30 °, в південній частині до 33 °, 19 серпня в західних областях 18-24 °.

18 серпня карта погоди в Україні

У Києві 18-19 серпня прогнозують часом невеликий короткочасний дощ, грозу. Тільки вночі 18 серпня без опадів. Температура вночі 13-18 °, вдень 24-29 °.

погода в Україні 19 серпня

За орієнтовними прогнозами, в наступні дні буде жарко. 20 серпня по Україні місцями короткочасний дощ, гроза, 21-22 серпня без опадів; температура вночі 15-21 °, вдень 26-32 °, в південній частині до 36 °.

23 серпня о західних і північних, 24 серпня і в центральних областях короткочасні грозові дощі, зниження температури вночі до 13-19 °, вдень - до 23-29 °; на решті території країни збережеться спекотна і суха погода.

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Погода, Укргидрометцентр, Україна.

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Телеграф
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