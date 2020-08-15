Спершу дощі і грози, а потім спека: чим "здивує" прогноз на вихідні

"Протягом доби 15 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м / с", - йдеться в повідомленні.
Температура вночі 8-13 °, на Закарпатті, в Одеській області та в Криму місцями 14-18 °; вдень 20-25 °, на півдні та крайньому заході країни до 27 °.
Також Укргідрометцентр попереджає, що з 15 по 17 серпня на всій території країни переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві в суботу, 15 серпня, без опадів. Температура вночі 11-13 °, вдень 21-23 °.
По Київській області також без опадів, температура вночі 8-13 °, вдень 20-25 °.
На 16-17 серпня прогнозується мінлива хмарність.
У неділю, 16 серпня, в Карпатському регіоні, а в понеділок, 17 серпня, в західних областях - короткочасний дощ, гроза, на решті території - без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.
Температура вночі 9-14 °, на Закарпатті та узбережжі морів до 18 °; вдень 16 серпня 22-27 °, 17 серпня 25-30 °.
У Києві в неділю і понеділок без опадів, температура вночі 9-14 °, вдень 16 серпня 22-27 °, 17 серпня 25-30 °.
Що стосується погоди на 18- 19 серпня, то в західних, північних, а вдень 19 серпня і в більшості центральних областей невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.
Температура вночі 13-19 °, вдень 24-30 °, в південній частині до 33 °, 19 серпня в західних областях 18-24 °.
У Києві 18-19 серпня прогнозують часом невеликий короткочасний дощ, грозу. Тільки вночі 18 серпня без опадів. Температура вночі 13-18 °, вдень 24-29 °.
За орієнтовними прогнозами, в наступні дні буде жарко. 20 серпня по Україні місцями короткочасний дощ, гроза, 21-22 серпня без опадів; температура вночі 15-21 °, вдень 26-32 °, в південній частині до 36 °.
23 серпня о західних і північних, 24 серпня і в центральних областях короткочасні грозові дощі, зниження температури вночі до 13-19 °, вдень - до 23-29 °; на решті території країни збережеться спекотна і суха погода.