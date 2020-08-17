В Україну йде спека, дощі пройдуть лише в одному регіоні

На початку тижня дощі пройдуть у західних областях і в Карпатах. Температура повітря коливатиметься вночі від + 11 ° до + 15 °; вдень від + 26 ° на заході і до + 30 ° на півдні.

В Україні в найближчу добу встановиться спекотна погода, дощі очікуються у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Про це свідчать синоптичні карти Українського гідрометцентру.

Погода в областях

У понеділок, 17 серпня, на заході України очікуються зливи і грози. Температура повітря триматиметься на рівні вночі +12 ... + 14 °, вдень +27 .. + 29 °.

У північних областях встановиться суха і спекотна погода. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень +26 .. + 28 °.

На сході погода буде теплою і сонячною з незначною хмарністю. Температура повітря вночі +11 ... + 13 °, вдень +27 .. + 29 °.

У центральних регіонах встановиться спека, дощів не передбачається. Температура повітря вночі +12 ... + 14 °, вдень +27 .. + 29 °.

На півдні і в Криму традиційно буде сама спекотна погода. Температура повітря вночі +14 ... + 16 °, вдень +28 .. + 30 °.

Погода у Києві

У столиці 17 серпня опади не передбачаються. Повітря вдень прогріється до +27 ... + 29 °. По області вночі +11 ... + 13 °, вдень +26 ... 28 °.

18 і 19 серпня дощі накриють всю правобережну Україну. Зливи очікуються в Карпатському регіоні. Температура повітря вночі +15 ... + 17 °, вдень +29 .. + 31 °.

20 і 21 серпня в Україні температура повітря підніметься на кілька градусів. Грозові дощі пройдуть у всіх західних областях. Температура повітря вночі +17 ... + 19 °, вдень +26 .. + 28 °.