В Україну йде спека, дощі пройдуть лише в одному регіоні

В Україні в найближчу добу встановиться спекотна погода, дощі очікуються у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Про це свідчать синоптичні карти Українського гідрометцентру.
Погода в областях
У понеділок, 17 серпня, на заході України очікуються зливи і грози. Температура повітря триматиметься на рівні вночі +12 ... + 14 °, вдень +27 .. + 29 °.
У північних областях встановиться суха і спекотна погода. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень +26 .. + 28 °.
На сході погода буде теплою і сонячною з незначною хмарністю. Температура повітря вночі +11 ... + 13 °, вдень +27 .. + 29 °.
У центральних регіонах встановиться спека, дощів не передбачається. Температура повітря вночі +12 ... + 14 °, вдень +27 .. + 29 °.
На півдні і в Криму традиційно буде сама спекотна погода. Температура повітря вночі +14 ... + 16 °, вдень +28 .. + 30 °.
Погода у Києві
У столиці 17 серпня опади не передбачаються. Повітря вдень прогріється до +27 ... + 29 °. По області вночі +11 ... + 13 °, вдень +26 ... 28 °.
18 і 19 серпня дощі накриють всю правобережну Україну. Зливи очікуються в Карпатському регіоні. Температура повітря вночі +15 ... + 17 °, вдень +29 .. + 31 °.
20 і 21 серпня в Україні температура повітря підніметься на кілька градусів. Грозові дощі пройдуть у всіх західних областях. Температура повітря вночі +17 ... + 19 °, вдень +26 .. + 28 °.