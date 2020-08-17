В Україні - майже півтори тисячі нових випадків коронавірусу

В Україні вже майже 93 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу найбільше інфікованих в Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.

В Україні станом на ранок понеділка, 17 серпня, виявили ще 1 464 нових хворих коронавірусної інфекції.

Всього з початку пандемії зафіксували 92 820 випадків коронавірусу. Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони.

За минулу добу найбільше нових хворих виявили в Рівненській області (178), в Чернівецькій області (165), у Львівській області (128) і в Києві (104).

За добу померли 21 хворий і 342 пацієнта одужали.

Всього за час епідемії від коронавірусної хвороби померло вже 2 089 осіб.

Захворіли і успішно вилікувалися 48 164. На сьогоднішній день число активних хворих становить 42 567.

Нагадаємо, днем раніше повідомлялося про 1 637 випадків зараження.

15 серпня в Україні коронавірус побив черговий антирекорд - за добу захворіло 1 847 осіб. Всього в світі з початку пандемії кількість тих, що заразилися коронавірусною інфекцією складає 21 826 450 осіб.