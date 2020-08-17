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Пандемія: ВООЗ звернулася до світу із закликом більше не вводити карантин

Пандемія: ВООЗ звернулася до світу із закликом більше не вводити карантин
14:15 Сьогодні Телеграф
ВООЗ закликала країни світу більше не вводити карантин через пандемію коронавірусу, хоча раніше організація вимагала беззастережно дотримуватися обмежувальних заходів.

Епідемія коронавірусу продемонструвала деяку сумнівність рекомендацій ВООЗ, до яких людство звикло прислухатися. Так, на самому старті пандемії, коли закриття кордонів з Китаєм могло різко стримати масштаби трагедії (або локалізувати її зовсім), чиновники ВООЗ закликали цього не робити, пускати туристів з Китаю в усі країни і не провокувати "нерівність".

Межі все-таки закрили, але вже тоді, коли пандемія почала поширюватися по всьому світу. Негайно після цього ВООЗ визнала правильність закриття кордонів. Потім місяцями експерти ВООЗ запевняли, що медичні маски здоровим людям не потрібні.

Коли ж було доведено зворотне (і знову з вини первинних рекомендацій заразилися мільйони), ВООЗ знову порадила носити маски всім без винятку, пише medikforum.

Майже всім країнам світу ВООЗ довгий час радила закриватися на жорсткий карантин, нібито пом'якшує розвиток пандемії. І ось тепер головний епідеміолог організації Марії Ван Керкхове заявила про неприпустимість карантинів при другій і всіх подальших хвилях COVID-19.

Виявляється, економічні наслідки карантину жахливі і набагато перевершують умовний виграш в медичному плані. А по-друге, на думку тих же експертів, носіння масок і дотримання соціальної дистанції цілком достатньо при цій пандемії.

Як повідомлялося, в Україні 17 серпня, за даними МОЗ виявили 1 464 нових хворих коронавірусної інфекції. Всього з початку пандемії лабораторно підтвердили 92 820 випадків коронавірусу.

За минулу добу коронавірусною хворобою захворіли 78 дітей і 69 медиків. У МОЗі відзначили, що за добу госпіталізували високу кількість людей - 213 чоловік.

Всього в світі з початку пандемії кількість тих, що заразилися коронавірусною інфекцією складає 21 826 450 осіб.

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Все по темі:

МОЗ, Карантин, Пандемия, ВООЗ, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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