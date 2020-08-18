18 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Православні 18 серпня шанують святого Євстигнія. Цей ранньохристиянський мученик став жертвою переслідувань християн за часів правління в Римській імперії імператора Юліана Відступника, який хотів відновити в державі багатобожжя на основі ідей неоплатонізму.
Вважається, що Евстигній, який після шістдесяти років військової служби доживав свій вік як побожний старець в рідному місті Антіохія, в 362 році був засуджений за сповідування християнства і, незважаючи на похилий вік, відправили на страту.
У народі цей день називали Евстигній-Жітник. Предки намагалися догодити землю, щоб прискорити дозрівання урожаю.
Заборони
Не варто залишати дітей наодинці в кімнаті. Особливо це стосується тих, хто не досяг 7-річного віку. Предки вірили, що нечисті сили можуть напасти на дитину і наслати на нього страхи, від яких позбутися не вдасться ще дуже довго.
Роблячи фізичну роботу, не можна розмовляти і сваритися, інакше все буде нанівець. Марними будуть і укладені в цей день угоди і підписані договори.
Сьогодні заборонено лаятися з ріднею. В іншому випадку чекайте неприємностей у вигляді недуг, впоратися з якими можна буде тільки об'єднавшись. А зробити це, посварившись, виявиться досить складно.
Під забороною в цей день і просто нецензурні слова. Якщо лихословити, то, за повір'ям, у роті вискочить великий типун.
Прикмети
П'явки плавають на поверхні - чекай опадів;
Увечері сильне відлуння - варто чекати теплої дня;
Якщо ввечері відлуння приглушене - буде дощ;
Який Євстигній, такий і грудень.