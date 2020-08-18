Новий навчальний рік: у МОН дали рекомендації навчальним закладам

"До старту нового навчального року необхідно провести роз'яснення, інструктажі для працівників навчальних закладів, розмістити інформаційні плакати про респіраторну гігієну і етикет кашлю, розробити графік допуску до закладу і маршрут учнів до закладів освіти", - розповіла Мандзій.
Також, за її словами, необхідно забезпечити засоби гігієни в санітарних кімнатах, розмістити контейнери для використаних масок, розробити графік харчування, організувати навчання груп продовженого дня з дотриманням умов соціального дистанціювання і виділити приміщення для розміщення учнів і вчителів в разі виявлення ознак ГРВІ.