Новий навчальний рік: у МОН дали рекомендації навчальним закладам

До початку навчального року навчальні заклади повинні розмістити інформаційні плакати про респіраторну гігієну і етикет кашлю, забезпечити засоби гігієни в санітарних кімнатах і розмістити контейнери для використаних масок. Про це під час конференції повідомила заступник міністра освіти Любомира Мандзій.

"До старту нового навчального року необхідно провести роз'яснення, інструктажі для працівників навчальних закладів, розмістити інформаційні плакати про респіраторну гігієну і етикет кашлю, розробити графік допуску до закладу і маршрут учнів до закладів освіти", - розповіла Мандзій.

Також, за її словами, необхідно забезпечити засоби гігієни в санітарних кімнатах, розмістити контейнери для використаних масок, розробити графік харчування, організувати навчання груп продовженого дня з дотриманням умов соціального дистанціювання і виділити приміщення для розміщення учнів і вчителів в разі виявлення ознак ГРВІ.