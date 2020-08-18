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В Україні з початку року падає чисельність населення: деталі

В Україні з початку року падає чисельність населення: деталі
21:25 Вт, 18 Серпень 2020 Телеграф Фото: pixabay
З січня по червень поточного року населення в Україні зменшилася на 140 300 осіб і становить 41 762 100 чоловік. Про це повідомили в Держкомстаті.

"Чисельність населення в Україні, за оцінкою, на 1 липня 2020 р склала 41 млн 762 тис 100 осіб. Протягом січня-червня 2020 року чисельність населення зменшилася на 140 тис 300 осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над числом живонароджених: на 100 померлих - 48 живонароджених", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в порівнянні з відповідним періодом 2019 року чисельність населення зменшилася на 247 тис 925 осіб.

Додамо, що дані по розрахунку чисельності населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.

Дані щодо природного і міграційного руху населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованій території АР Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях. Також повідомлялося, що синоптики попереджають про грозових дощах в західних регіонах країни.

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Все по темі:

Статистика, Населення, Держстат, Чисельність.

Автор:

Телеграф
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