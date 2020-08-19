Погода на Спаса: грози і спека розділять Україну

Над територією України встановиться локальний циклон Ingrid. Завдяки йому на одній частині країни переважатиме суха погода, а на інший вірогідні грозові дощі.

Сьогодні, 19 серпня, всі православні християни відзначають Яблучний спас. У цього свята є ще одна назва - Преображення Господнє. У цей святковий день дощі і спека розділять Україну навпіл. На заході очікуються зливи, а на півдні і сході спека до + 32 °.

Про це свідчать синоптичні карти Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах

На заході в усіх областях пройдуть дощі, місцями зливи та грози. Температура повітря триматиметься на рівні вночі +15 ... + 17 °, вдень +25 .. + 27 °.

Прогноз погоди на 19 серпня фото: meteo.gov.ua

На півночі і центрі країни буде сухо і хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +16 ... + 18 °, вдень +29 .. + 31 °. Місцями прогріє до + 32 °.

На сході без опадів, встановиться спека. Температура повітря вночі +14 ... + 16 °, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29 .. + 31 °.

На півдні і в Криму ясно, дожів не передбачається. Температура повітря вночі +16 ... + 18 °, вдень +30 .. + 32 °.

Погода в Києві

19 серпня в столиці опадів не прогнозують, буде ясно і спекотно. Температура повітря вночі +16 ... + 18 °, вдень +29 .. + 31 °.

20 і 21 серпня грозові дощі пройдуть на більшій частині України. Грози очікуються в західних, північних і східних областях. Температура повітря вночі +16 ... + 18 °, вдень +28 .. + 30 °.

Прогноз погоди на 20 серпня фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 21 серпня фото: meteo.gov.ua

22 і 23 серпня температура повітря знизиться, вночі +15 ... + 17 °, вдень +24 .. + 26 °. Дощі і грози перемістяться із заходу на північний схід.

Прогноз погоди на 22 серпня фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 23 серпня фото: meteo.gov.ua

20 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, лише вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі +13 ... + 15 °, вдень +28 ... + 30 °.

У п'ятницю, 21 серпня, буде короткочасний дощ, гроза; 22 серпня без опадів. Температура вночі +12 ... + 14 °, удень +27 ... + 29 °.