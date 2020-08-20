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Четвер, 20.08.2020
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20 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

20 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
08:13 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Народне свято "Марини-Пімени" відзначається 20 серпня. У цей день церква шанує відразу двох святих - преподобного Пимена і мученика Марина. 20 серпня належало пригощати хворих і сиріт яблуками, медом і пирогами.

Пімен Багатохворобливий все життя був нездоровий. Після його приходу до Печерського монастиря, одного разу вночі прийшли до нього ангели і здійснили обряд постригу в монахи, попередивши, що день одужання буде означати його швидку смерть.

За три дні до смерті Пімен видужав і попрощався з усією братією. У день смерті Пимена над церквою стало зображення трьох вогненних стовпів.

Святий Марін, натхненний полум'яною любов'ю до Христа Спасителя, на одному зі свят в ідольскому капищі зруйнував жертовник, став топтати ногами жертви і при всіх визнав себе християнином. Після жорстоких катувань святий був обезголовлений.

Господині в цей день зазвичай подавали на стіл пироги з малиною. А чоловіки примовляли жартома:

"Марини - не шукай у лісі малини. Дівки ліс обійдуть, дочиста оберут".

Урожай цукрової ягоди починав сходити нанівець.

"Через літо по малину в ліс не ходять", - в північних регіонах ця приказка була вже актуальна, так як відчувалося наближення осені.

У ці дні малина поступається місцем брусниці, а слідом за нею і журавлина поспіває, горобина соком наливається. Приміряють строкатий жовто-червоний одяг ліси, готуючись до зустрічі нової господині - осені. А вона поруч уже - рукою подати, ось-ось на поріг з'явиться. Але поки все більше слізними депешами дощів про себе нагадує, та різнокольорові листівки листя на землю скидає.

До Дня Марини-Пімени вже фактично припинялися серпневі грози, що давало селянам відмінну можливість - сіяти озимі. Збір врожаю плавно підходив до кінця. 20 серпня починалася заготівля лікарських трав.

За старих часів був звичай в цей день пригощати хворих медом, свіжими овочами, фруктами і домашніми пирогами; вдовицям і сиротам допомагати прибирати нестиглий хліб; до притулків відносити гостинці.

Що не рекомендується робити 20 серпня

Вважається, що вночі на вулиці в цей день заборонено гуляти, тому що можна надовго захворіти.

Цей день добре підходить для планування майбутнього, але погано - для швидких рішень.

Поспішні рішення можуть призвести до вкрай негативних наслідків.

Ще в цей день не можна лякати лелек або нешанобливо до них ставитися: кричати на них, кидатися камінням і тд. Предки вірили, що порушення цієї заборони призведе до пожежі.

Народні прикмети 20 серпня

Зоря на сході червона - до швидкого дощу.

Мало хмар - буде прохолодно і ясно; смугами йдуть - буде дощ.

Якщо 20 серпня вода в річці піниться - скоро почнеться дощ.

Якщо місяць став червоним - треба незабаром чекати сильних вітрів.

Якщо лелеки готуються до відльоту на південь, слід очікувати ранню і холодну осінь.

Павуки покидають павутину і ховаються, значить погода погіршиться.

На заході до перших зірок чутно багато півнів - на гарну погоду.

У день Марини - зійшла вся малина.

Ранковий туман після сходу сонця розсіюється досить швидко - буде хороша погода.

У кого іменини 20 серпня? Олександр, Опанас, Василь, Марін, Михайло, Петро.

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Именинники, Прикмети, Що не можна робити, Народний календар.

Автор:

Телеграф
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