Пандемія COVID-19: Україна вже на 15-му місці в світі за кількістю нових випадків

На 19 серпня в світі зафіксовано 22,5 мільйона випадків зараження, з них 262 тисячі тільки за минулу добу.

За минулу добу Україна опинилася на 15-му місці в світі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом, за загальною кількістю виявлених хворих вона на 31-му місці.

Україна випередила Китай, звідки поширився вірус, за кількістю підтверджених інфікованих 98 658 проти 89 527. Про це свідчать дані порталу Worldometers, який моніторить ситуацію по захворюваності коронавірусом в країнах світу, а також дані центру Джона Хопкінса.

На ранок 19 серпня в усьому світі зареєстрували 22 580 254 випадків коронавірусної інфекції, за останню добу заразилися 262 000 людей. Від ускладнень хвороби вже померли 791 002 пацієнтів, з них 6 500 за минулу добу. Одужали вже більше 15 мільйонів чоловік. Число активних випадків на зараз становить майже 6,4 млн, з них 1% або 62 тисячі перебувають у важкому стані.

Найбільше хворих було виявлено в таких країнах світу:

США - 5 700 931

Бразилія - 3 460 413

Індія - 2 836 925

Росія - 937 321

ПАР - 592 144

Перу - 596 060

Мексика - 537 031

Колумбія - 502 178

Чилі - 390 037

Іспанія - 387 985

У країнах Європи, де діагностовано понад 3 мільйони випадків COVID-19. Лідерами антирейтингу є Росія, Іспанія і Великобританія, Україна, де виявлено 96 403 хворих коронавірус, займає 7 місце.

Зараз в світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу по захворюваності коронавірусом встановлений новий антирекорд - за добу захворіло 1 967 осіб. Попередній антирекорд по добовій захворюваності був зафіксований 15 серпня - 1 847 нових хворих, більш ніж на 100 заражень менше, ніж 19 серпня.