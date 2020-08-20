Грозові зливи: синоптики розповіли, коли в Україні різко погіршиться погода

В Україні в найближчі дні пройдуть сильні зливи, місцями з грозами. Синоптики попереджають про посилення вітру.

20 серпня буде спекотна погода. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до + 32 °.

На північному заході короткочасні дощі з грозами. Про це свідчать синоптичні карти Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах

На заході в усіх областях пройдуть дощі, місцями зливи та грози. Температура повітря триматиметься на рівні вночі +14 ... + 16 °, вдень +25 .. + 27 °.

На півночі і центрі країни буде сухо і хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +15 ... + 17 °, вдень +29 .. + 31 °. Місцями прогріє до + 32 °.

На сході без опадів, встановиться спека. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30 .. + 32 °.

На півдні і в Криму ясно, дожів не передбачається. Температура повітря вночі +17 ... + 19 °, вдень +32 .. + 34 °.

Погода у Києві

20 серпня в столиці опадів не прогнозують, буде ясно і жарко. Температура повітря вночі +16 ... + 18 °, вдень +30 .. + 32 °.

21 і 22 серпня дощі із заходу перемістяться на північ і центр країни.

Температура повітря в регіонах очікується вночі від +14 до +16 тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +29 до +30 тепла.

23 і 24 серпня дощовий фронт накриє захід і Карпатський регіон. Температура повітря знизиться, вночі +13 ... + 15 °, вдень +27 .. + 29 °.