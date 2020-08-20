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Четвер, 20.08.2020
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В Україні новий антирекорд - за добу понад дві тисячі нових хворих

В Україні новий антирекорд - за добу понад дві тисячі нових хворих
10:25 Сьогодні Телеграф
За минулу добу в Україні виявили 2134 нових випадки коронавірусу - абсолютний рекорд з початку епідемії в країні.

За минулу добу, 19 серпня, виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу - заразилися ще 2 134 людини. Всього за добу одужали 704 пацієнта. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов вранці 20 липня.

Станом на 20 серпня в Україні лабораторно підтвердили 98 537 випадків коронавірусної хвороби. З них 2 184 летальні, 50 441 пацієнт одужав. Всього проведено 1356698 тестування методом ПЛР. Всього за добу одужали 704 пацієнта.

Найбільше хворих було виявлено в Харківській області - 242, в Києві - 227, у Львівській області - 183, в Івано-Франківській області - 168, в Черновецький області - 189, в Закарпатській - 110.

Степанов заявив, що в Харківській області стрімко зростає число заражених.

Статистика коронавірусу по регіонах:

Вінницька область - 3405 (+82)

Волинська область - 4929 (+51)

Дніпропетровська область - 1873 (+57)

Донецька область - 1156 (+34)

Житомирська область - 2597 (+61)

Закарпатська область - 6662 (+110)

Запорізька область - 1 213 (+34)

Івано-Франківська область - 7290 (+168)

Кіровоградська область - 749 (1)

Київ - 11172 (+227)

Київська область - 4727 (+42)

Львівська область - 12631 (+183)

Луганська область - 204 (10)

Миколаївська область - 893 (+36)

Одеська область - 5408 (+127)

Полтавська область - 594 (+12)

Рівненська область - 8091 (+138)

Сумська область - 1078 (+55)

Тернопільська область - 4116 (+115)

Харківська область - 6849 (+242)

Херсонська область - 321 (+9)

Хмельницька область - 1768 (90)

Чернівецька область - 8297 (+189)

Черкаська область - 1200 (25)

Чернігівська область - 1314 (+36).

Як повідомлялося, на 20 серпня в світі зафіксовано 22,5 мільйона випадків зараження, з них 262 тисячі тільки за минулу добу. За минулу добу Україна опинилася на 15-му місці в світі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом, за загальною кількістю виявлених хворих вона на 31-му місці. Україна випередила Китай, звідки поширився вірус, за кількістю підтверджених інфікованих 98 537 проти 89 527.

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