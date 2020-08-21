Скачать
П'ятниця, 21.08.2020
Пандемія: в Україні вже понад 100 тис випадків коронавірусу
Пандемія: в Україні вже понад 100 тис випадків коронавірусу
Штаб ООС: бойовики двічі порушували "тишу"
Штаб ООС: бойовики двічі порушували "тишу"
Баварія побила рекорд по прибутку в Лізі чемпіонів
Баварія побила рекорд по прибутку в Лізі чемпіонів
Жінки вибирають партнера за допомогою репродуктивного тракту: цікаве дослідження
Жінки вибирають партнера за допомогою репродуктивного тракту: цікаве дослідження

21 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

21 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
09:32 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Сьогодні, 21 серпня, православна церква вшановує пам'ять святителя Мирона-чудотворця.

У Дня Мирона або Мирона-вітрогона церковні корені. Така назва пов'язана з ім'ям святителя Мирона чудотворця, єпископа Критського. Він був хліборобом і відрізнявся особливим великодушністю і добротою. Святий Мирон народився на острові Криті, тут же був і вихований; він одружився в досить ранній молодості; головним заняттям його було землеробство, причому "від поту обличчя свого" святий Мирон їв хліб не тільки сам, але і годував інших, подаючи від своїх врожаїв убогим. Господь благословляв за це праці святого Мирона: розмірами подаяння відповідала величина врожаїв.

Святий Мирон був милостивий більш всіх людей, які жили в тій землі: одного разу він застав на своєму току злодіїв, коли вони вже до того наповнили мішки житом, що не могли підняти їх; святий Мирон замість того, щоб піддати їх тілесному або якомусь іншому покаранню, підійшов до них і своїми руками пособив підняти мішки на плечі; при цьому він строго заборонив злодіям розповідати про його вчинок.

За свою добродійне життя святий Мирон був зроблений пресвітером; в цьому сані він ревно навчав своєї пастви святого життя християнської, а під час гоніння з боку нечестивого царя Декія гаряче переконував їх твердо переносити страждання.

Заборони

Вважалося, що у вуличному пилу знаходиться нечиста сила, тому предки обходили стороною вітряних вихорів.

Заборонено лаятися і нарікати на життя вголос, тому що, існувало повір'я, що вітер "все чує" і може викликати біду на невдячного людини. Вологе прибирання варто перенести. Той, хто буде мити підлогу в будинку, може "вимити" з дому щастя і благополуччя.

У цей день не варто приймати ніяких життєво важливих рішень і будувати плани. Проблеми будуть валитися як "доміно", одна за одною.

Прикмети

За інеєм дізнавалися, який буде врожай в наступному році. Якщо він з'являвся рано, то урожай буде хороший.

Мирони-вітрогони пил по дорозі женуть, по червоному лету стогнуть. Сильний вітер сьогодні віщує таку ж осінь, а буря - непогожий вересень

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Прикмети, Заборони, Що не можна робити, Народний календар.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Погода на Марсі: вчені з'ясували, яким був клімат на Червоній планеті
02 Штаб ООС: окупанти один раз порушили "тишу"
03 Олімпік - Динамо: ультрас мають намір "привітати" Луческу з дебютною грою біля керма
04 Мессі перервав відпустку, щоб провести термінову зустріч з Куманом
05 Воротар-герой витягнув три пенальті поспіль в Юнацької лізі УЄФА (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Популярна туристична країна серед українців вимагатиме тест на COVID-19
Популярна туристична країна серед українців вимагатиме тест на COVID-19
Коронакриза: як змінився ринок праці в Україні
Коронакриза: як змінився ринок праці в Україні
Лікар Навального вважає, що його потрібно евакуювати до Європи
Лікар Навального вважає, що його потрібно евакуювати до Європи
21 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
21 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся