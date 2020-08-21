21 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Сьогодні, 21 серпня, православна церква вшановує пам'ять святителя Мирона-чудотворця.

У Дня Мирона або Мирона-вітрогона церковні корені. Така назва пов'язана з ім'ям святителя Мирона чудотворця, єпископа Критського. Він був хліборобом і відрізнявся особливим великодушністю і добротою. Святий Мирон народився на острові Криті, тут же був і вихований; він одружився в досить ранній молодості; головним заняттям його було землеробство, причому "від поту обличчя свого" святий Мирон їв хліб не тільки сам, але і годував інших, подаючи від своїх врожаїв убогим. Господь благословляв за це праці святого Мирона: розмірами подаяння відповідала величина врожаїв.

Святий Мирон був милостивий більш всіх людей, які жили в тій землі: одного разу він застав на своєму току злодіїв, коли вони вже до того наповнили мішки житом, що не могли підняти їх; святий Мирон замість того, щоб піддати їх тілесному або якомусь іншому покаранню, підійшов до них і своїми руками пособив підняти мішки на плечі; при цьому він строго заборонив злодіям розповідати про його вчинок.

За свою добродійне життя святий Мирон був зроблений пресвітером; в цьому сані він ревно навчав своєї пастви святого життя християнської, а під час гоніння з боку нечестивого царя Декія гаряче переконував їх твердо переносити страждання.

Заборони

Вважалося, що у вуличному пилу знаходиться нечиста сила, тому предки обходили стороною вітряних вихорів.

Заборонено лаятися і нарікати на життя вголос, тому що, існувало повір'я, що вітер "все чує" і може викликати біду на невдячного людини. Вологе прибирання варто перенести. Той, хто буде мити підлогу в будинку, може "вимити" з дому щастя і благополуччя.

У цей день не варто приймати ніяких життєво важливих рішень і будувати плани. Проблеми будуть валитися як "доміно", одна за одною.

Прикмети

За інеєм дізнавалися, який буде врожай в наступному році. Якщо він з'являвся рано, то урожай буде хороший.

Мирони-вітрогони пил по дорозі женуть, по червоному лету стогнуть. Сильний вітер сьогодні віщує таку ж осінь, а буря - непогожий вересень