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П'ятниця, 21.08.2020
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Пандемія: в Україні вже понад 100 тис випадків коронавірусу

Пандемія: в Україні вже понад 100 тис випадків коронавірусу
09:52 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
За минулі 24 години в Україні виявили ще 2 106 нових випадків зараження на коронавірус, при цьому 637 осіб одужали, 23 раніше хворих померли. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Загальна кількість заражених склало на ранок п'ятниці 100 тис 643 пацієнтів, тих що видужали - 51 тис 078, померли з початку епідемії від коронавірусу 2 тис 207 пацієнтів.

Статистика за попередні дні

20 серпня, був відзначений антирекорд за кількістю випадків зараження за добу - 2 тис 134. 19 серпня повідомлялося про 1 тис 967 хворих. 18 серпня - про 1 тис 616 нові випадки COVID-19.

Зараз в Україні коронавірусом хворіє 47 тис 358 пацієнтів, що на 1 тис 446 більше, ніж днем раніше.

Найбільше число випадків коронавірусу за минулі 24 години

Чернівецькій обл. "208",

Тернопільській обл. "185",

Харківській обл. "184",

Івано-Франківській обл. "172",

Одеській обл. "170".

Крім того, в цілому по Україні за минулу добу зафіксовано 2 тис 500 підозр на захворювання COVID-19.

Нагадаємо, в Світі на даний момент налічується вже 22 609 467 підтверджених випадків коронавірусу..

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Україна, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
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