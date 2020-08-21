Пандемія: в Україні вже понад 100 тис випадків коронавірусу

Загальна кількість заражених склало на ранок п'ятниці 100 тис 643 пацієнтів, тих що видужали - 51 тис 078, померли з початку епідемії від коронавірусу 2 тис 207 пацієнтів.
Статистика за попередні дні
20 серпня, був відзначений антирекорд за кількістю випадків зараження за добу - 2 тис 134. 19 серпня повідомлялося про 1 тис 967 хворих. 18 серпня - про 1 тис 616 нові випадки COVID-19.
Зараз в Україні коронавірусом хворіє 47 тис 358 пацієнтів, що на 1 тис 446 більше, ніж днем раніше.
Найбільше число випадків коронавірусу за минулі 24 години
Чернівецькій обл. "208",
Тернопільській обл. "185",
Харківській обл. "184",
Івано-Франківській обл. "172",
Одеській обл. "170".
Крім того, в цілому по Україні за минулу добу зафіксовано 2 тис 500 підозр на захворювання COVID-19.
Нагадаємо, в Світі на даний момент налічується вже 22 609 467 підтверджених випадків коронавірусу..