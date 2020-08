Спека або дощі: якої погоди чекати в Україні в найближчі дні

В Україні в п'ятницю в деяких областях пройдуть короткочасні дощі, в той же час синоптики попереджають, що 21 серпня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

21 серпня вдень у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях грози (I рівень небезпеки, жовтий).

У п'ятницю очікується мінлива хмарність. Вдень у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях короткочасні дощі, грози.

На решті території без опадів. Температура вдень 24 - 29 ° C, в південних і більшості центральних областей 30 - 35 ° C; в Карпатах вдень 19 - 24 ° C.

22 серпня вночі в Україні, крім заходу та півдня, вдень у південній частині невеликі короткочасні дощі, грози.

На решті території без опадів. Температура вночі 13 - 18 ° C, на узбережжі морів до 22 ° C; вдень 22 - 27 ° C, на півдні та Закарпатті 26 - 31 ° C.

23 серпня синоптики опадів не прогнозують, лише вдень на крайньому заході місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10 - 15 ° C, в південній частині 14 - 19 ° C; вдень 24 - 29 ° C, на півдні до 31 ° C.

24 - 25 серпня в західних, Житомирській, Вінницькій, 25 серпня і в Київській та Чернігівській областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі 12 - 18 ° C, на узбережжі Чорного моря до 21 ° C, на сході і північному - сході країни 9 - 15 ° C; вдень 24 - 30 ° C, в західних, 25 серпня і в північних областях - 20 - 26 ° C.

У Києві та області 21 серпня очікується мінлива хмарність. Удень короткочасний дощ, гроза. Температура вдень 24 - 29 ° CC. 22 - 23 серпня теж прогнозують мінливу хмарність, тільки вночі 22 серпня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Температура 22 серпня вночі 13 - 18 ° C, вдень 22 - 27 ° C; 23 серпня вночі 10 - 15 ° C, вдень 24 - 29 ° C. 24 - 25 серпня в столиці і області буде без опадів, 25 серпня короткочасний дощ. Температура вночі 12 - 17 ° C, вдень 24 серпня 24 - 29 ° C, 25 серпня 21 - 26 ° C.