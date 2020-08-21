Названі найвпливовіші люди України: В топ-5 Зеленський, Ахметов і Медведчук

Журнал "Новий час" опублікував рейтинг "Топ-100 найвпливовіших людей України".

У першу десятку рейтингу увійшли ряд політиків і бізнесменів, а саме: Володимир Зеленський, президент України, Рінат Ахметов, власник групи компаній СКМ, Арсен Аваков, голова МВС, Андрій Єрмак, глава Офісу президента, Віктор Медведчук, глава політради партії "Опозиційна платформа - за життя ", Ігор Коломойський, співвласник фінансово-промислової групи" Приват ", Віктор Пінчук, бізнесмен, засновник EastOne Group, Ірина Венедиктова, генеральний прокурор.

Повна десятка виглядає так:

1. Володимир Зеленський, президент України;

2. Рінат Ахметов, власник групи компаній СКМ, найбагатша людина України;

3. Арсен Аваков, голова МВС;

4. Андрій Єрмак, глава Офісу президента;

5. Віктор Медведчук, український політик і бізнесмен, глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя";

6. Ігор Коломойський, співвласник фінансово-промислової групи "Приват";

7. Петро Порошенко, екс-президент, бізнесмен, депутат IX скликання ВР від партії "Європейська солідарність";

8. Сергій Шефір, перший помічник президента;

9. Віктор Пінчук, бізнесмен, засновник EastOne Group;

10. Ірина Венедиктова, генеральний прокурор.

Відзначимо, що в першу десятки не потрапили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і спікер ВР Дмитро Разумков. Вони знаходяться на 11-му і 12-му місцях відповідно. Також в двадцятці - Віталій Кличко, мер Києва, Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH.

Замикають сотню найвпливовіших українців Андрій Курков, письменник, і українські медики. Вони знаходяться на 99-му і 100-му місці відповідно.