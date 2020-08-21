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У МОН затвердили 50 нових стандартів вищої освіти

У МОН затвердили 50 нових стандартів вищої освіти
16:17 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
У МОН України затвердили 50 нових стандартів вищої освіти, тому в цілому вже затверджено 150 стандартів "нового покоління". Про це повідомляють в прес-службі відомства.

"До початку нового навчального року затверджено ще 50 нових компетентнісних стандартів вищої освіти: 27 - для освітньої ступеня" Бакалавр "і 23 - для освітньої ступеня" Магістр ".

"Так, на сьогодні затверджено вже 150 стандартів "нового покоління", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що нові стандарти відповідають вимогам "Болонського процесу" і базуються на компетентнісний підхід.

У стандартах не встановлено перелік нормативних дисциплін (як це було раніше), це дає більше можливостей вузам в створенні різних освітніх програм.

Отже, стандарти передбачають здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, орієнтованих на щорічне оцінювання студентів і викладачів вузу, регулярне оприлюднення результатів таких оцінок, вводять ефективну систему запобігання і виявлення академічного плагіату в наукових роботах викладачів та студентів.

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Все по темі:

МОН, Вища освіта, Стандарти.

Автор:

Телеграф
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