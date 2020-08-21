У МОН затвердили 50 нових стандартів вищої освіти

"До початку нового навчального року затверджено ще 50 нових компетентнісних стандартів вищої освіти: 27 - для освітньої ступеня" Бакалавр "і 23 - для освітньої ступеня" Магістр ".
"Так, на сьогодні затверджено вже 150 стандартів "нового покоління", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що нові стандарти відповідають вимогам "Болонського процесу" і базуються на компетентнісний підхід.
У стандартах не встановлено перелік нормативних дисциплін (як це було раніше), це дає більше можливостей вузам в створенні різних освітніх програм.
Отже, стандарти передбачають здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, орієнтованих на щорічне оцінювання студентів і викладачів вузу, регулярне оприлюднення результатів таких оцінок, вводять ефективну систему запобігання і виявлення академічного плагіату в наукових роботах викладачів та студентів.