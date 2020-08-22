Літо, сонце, спека, але не сьогодні: прогноз погоди на вихідні

Сьогодні варто очікувати короткі зливи з грозами, найбільш ймовірні на Миколаївській, Херсонській, Запоріжжя, в Криму, Донецькій, Луганській, а також досягати Дніпра з районами. На решті території сухо.
Про це розповіла український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці на Facebook.
"Температура вночі 13-18 °, у південній частині місцями 19-22 °, вдень 24-29 °, на Закарпатті та Одещині до 32 °, в Карпатах вночі 9 -14 °, вдень 19-24 °", - наголошується в повідомленні Укргідрометцентру.
Прогноз погоди на суботу, 15 серпня, в містах України:
Погода 22 серпня, фото: meteo.gov.ua
Вітер північно-східний, 5 -10 м / с, при грозах шквали 15-20 м / с.
В регіонах, де опадів не очікується, буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попередили синоптики.
23 серпня о західних областях, вдень 24 серпня місцями і в Житомирській, Вінницькій та Київській областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі 12-17 °, в східних, 23 серпня і в північних та центральних областях 9-14 °; вдень 24-29 °, на півдні країни до 33 °, 24 серпня в західних областях 21-26 °.
Погода 23 серпня, фото: meteo.gov.ua
Також Діденко розповіла, що в неділю в Україні потроху повертатиметься повсюдна спека.
У Києві та столичному регіоні 23 серпня сухо, вдень 24 серпня можливі невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 23 серпня 9-14 °, 24 серпня 12-17 °; вдень 24-29 °.