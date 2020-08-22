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Субота, 22.08.2020
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Літо, сонце, спека, але не сьогодні: прогноз погоди на вихідні

Літо, сонце, спека, але не сьогодні: прогноз погоди на вихідні
Оновлено 13:13 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Синоптики розповіли, якою буде погода напередодні Дня Незалежності. У суботу, 22 серпня, в Україні місцями очікуються помірні короткочасні дощі, вдень буде 19-32 °. У неділю температура повітря почне підвищуватися.

Сьогодні варто очікувати короткі зливи з грозами, найбільш ймовірні на Миколаївській, Херсонській, Запоріжжя, в Криму, Донецькій, Луганській, а також досягати Дніпра з районами. На решті території сухо.

Про це розповіла український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці на Facebook.

"Температура вночі 13-18 °, у південній частині місцями 19-22 °, вдень 24-29 °, на Закарпатті та Одещині до 32 °, в Карпатах вночі 9 -14 °, вдень 19-24 °", - наголошується в повідомленні Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на суботу, 15 серпня, в містах України:

  • Ужгород - +28 ... + 30
  • Львів - +27 ... + 29
  • Івано-Франківськ - + 26 ... + 28
  • Тернопіль - +26 ... + 28
  • Чернівці - +26 ... + 28
  • Хмельницький - +26 ... + 28
  • Луцьк - +27 ... + 29
  • Рівне - +26 ... + 28
  • Житомир - +26 ... + 28
  • Вінниця - +27 ... + 29
  • Одеса - +28 ... + 30
  • Миколаїв - +27 ... + 29
  • Херсон - +26 ... + 28
  • Сімферополь - +26 ... + 28
  • Кропивницький - +26 ... + 28
  • Черкаси - +25 ... + 27
  • Чернігів - +25 ... + 27
  • Суми - +24 ... + 26
  • Полтава - +25 ... + 27
  • Дніпро - +25 ... + 27
  • Запоріжжя - +26 ... + 28
  • Донецьк - +26 ... + 28
  • Луганськ - +26 ... + 28
  • Харків - +25 ... + 27
  • Київ - +24 ... + 26

 

Погода 22 серпня, фото: meteo.gov.ua

Вітер північно-східний, 5 -10 м / с, при грозах шквали 15-20 м / с.

В регіонах, де опадів не очікується, буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попередили синоптики.

23 серпня о західних областях, вдень 24 серпня місцями і в Житомирській, Вінницькій та Київській областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі 12-17 °, в східних, 23 серпня і в північних та центральних областях 9-14 °; вдень 24-29 °, на півдні країни до 33 °, 24 серпня в західних областях 21-26 °.

 

Погода 23 серпня, фото: meteo.gov.ua

Також Діденко розповіла, що в неділю в Україні потроху повертатиметься повсюдна спека.

У Києві та столичному регіоні 23 серпня сухо, вдень 24 серпня можливі невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 23 серпня 9-14 °, 24 серпня 12-17 °; вдень 24-29 °.

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Все по темі:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоді, Літо, Серпень.

Автор:

Телеграф
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