Зеленський про коронавірус: У нас в Україні першої хвилі реально не було

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україні вдалося уникнути першої хвилі коронавірусу в той час, коли вона була в Європі. Однак зараз спостерігається різке зростання числа захворюваності.

"Більшість зарубіжних країн - Італія, Великобританія, країни Балтії - вони все нас вітали, коли ми збили першу хвилю (COVID-19 - ред.). У нас в Україні першої хвилі реально не було. Вона зараз у нас - зараз ми ростемо, зараз хвиля. хвиля в тому, що кожен день іде зростання", - заявив Зеленський в ефірі телеканалу" Україна 24 ".

Президент зазначив, що українська влада запобігла першій хвилі поширення коронавірусу в той період, коли вона спостерігалася в Європі.

"Це з урахуванням того, що ми брали українців додому (з-за кордону), ми не блокували, ми їх повертали додому", - додав глава держави.

Разом з тим він закликав громадян дотримуватися правил профілактики COVID-19, щоб запобігти перевантаженню медичної системи.

"Люди, допоможіть медикам, будьте розумними", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 серпня, в Україні виявили 2328 випадків коронавірусу, 37 хворих померло і 657 видужала.

Всього в світі за добу зафіксували майже 250 тисяч нових випадків коронавірусного захворювання.

Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавірусу завершиться не менше ніж за два роки.