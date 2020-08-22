Паломництво хасидів до Умані: головний радник Ізраїлю по COVID-19 написав листа Зеленському

Головний радник Ізраїлю по COVID-19 Ронні Гамза написав лист президенту України Володимиру Зеленському, в якому закликав заборонити паломництво євреїв-хасидів до Умані.

Про це пише Reuters, у розпорядженні якого є текст листа радника.

"Очікується, що подібні збори в такі смутні часи викличе масові випадки зараження туристів і місцевих українських жителів, що стане важким тягарем для місцевих медичних систем", - заявив Гамза, додавши, що ще тисячі повернуться і в Ізраїль, де також будуть поширювати хворобу.

Уряду України та Ізраїлю раніше виступали зі спільною заявою, в якому закликали паломників скасувати поїздки, але величезна кількість віруючих все одно планують політ.

Десятки тисяч євреїв-хасидів приїжджають в Умань кожен єврейський Новий рік, щоб відвідати могилу рабина Нахмана з Бреслава, який відродив хасидський рух і помер в 1810 році.

Цього року святкування єврейського Нового року проводиться з 18 по 20 вересня.

За словами Бен Нун Натана, президента Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана з Бреслава, відвідати місце поховання цадика Нахмана і відсвяткувати іудейський новий рік Рош га-Шана в Умані збираються до 10 тисяч паломників з усього світу.

Раніше в Кабміні підтримали рішення, ініційоване МВС, про обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош ха-Шана.

Мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто прочан-хасидів через ситуацію з коронавірусів. За його словами, місто може виставити блокпости на в'їздах. У ніч на 18 серпня Цебрій заночував у спальному мішку біля Офісу президента в центрі Києва.