"Самопочуття - не найкраще": голова Тернопільської ОДА заразився COVID-19

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш заразився коронавірусом.

"Друзі, щойно тестування на COVID-19 показало у мене позитивний результат", - написав чиновник в Facebook. Він також попередив, що епідемія знову може паралізувати область.

"Коронавірус може знову паралізувати Тернопільщину, тому що статистика сумна. 207 нових випадків за добу. Десятки важких хворих, які не можуть самостійно дихати. Це не просто цифри. Це людські життя", - написав він. Голова Тернопільської ОДА зазначив, що його самопочуття "не найкраще".

"Зараз перебуваю на самоізоляції. Лікарі призначили курс медикаментозного лікування. Самопочуття - не найкраще. Вирішувати проблеми області в подальшому буду дистанційно. За час епідемії ми вже виробили цю навичку. Буду кожен день інформувати вас про стан справ", - додав Труш. "Коронавірус це не жарт, не метод політичного впливу чи надумана технологія. Тому настійно прошу кожного дотримуватися карантинних заходів", - підсумував він.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 серпня, в Україні виявили 2328 випадків коронавірусуа, 37 хворих померло і 657 видужала.

Всього в світі за добу зафіксували майже 250 тисяч нових випадків коронавірусного захворювання.

Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавірусу завершиться не менше ніж за два роки.