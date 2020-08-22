Коронавірус: МОЗ оновив список країн "зеленої" і "червоної" зони

МОЗ України оновило список країн, які перебувають в "червоній" і "зеленій" зонах з розповсюдження COVID-19.

Інформація про кількість активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 22 серпня 2020 року доступна на сайті міністерства.

Так, згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 54,9 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн "зеленої" зони.

У той же час в списку країн "червоної" зони знаходиться Іспанія, в якій зафіксовано 138,7 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення, Ізраїль - 230,6, Чорногорія - 112,6.

У "зеленій зоні" - популярні туристичні напрямки - Туреччина, Єгипет, Болгарія, а також Чехія, Греція, Австрія, Португалія, Польща, Кіпр, Хорватія, Італія, Швейцарія, Таїланд, Словенія, Словаччина, Угорщина, Грузія.